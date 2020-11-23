Alabarda'dan Ortadoğu yorumu! 'Başka kapı yok'

Katıldığı televizyon programında açıkalmalarda bulunan Eski asker ve stratejist Yusuf Alabarda, Ortadoğu halklarının en büyük güvencesinin Türkiye olduğunu vurguladı.

Yusuf Alabarda'nın açıklamaları şöyle:

Suriye'de Esed'in zulmünden kaçan 4 milyon insana Türkiye kapı açmıştır. Suriye'nin istikrarsızlığından kaynaklanan birçok terör sorunu Türkiye'yi etkilemiş ve Türkiye yalnız bırakılmıştır.

İran'ın Suriye'deki insanları zerre kadar düşündüğünü sanmıyorum. Irak'ta Halepçe katliamı yapılırken yine kapılarını Türkiye açtı.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde Kürtlere karşıymış gibi gösteriliyor. Biz bunların hepsini biliyoruz ancak sadece kendimize söylüyoruz.