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Gündem Alabarda'dan Ortadoğu yorumu! 'Başka kapı yok'
Gündem

Alabarda'dan Ortadoğu yorumu! 'Başka kapı yok'

Eski asker ve stratejist Yusuf Alabarda, Ortadoğu'da yaşanan insanlık dışı savaşlarda sadece Türkiye'nin insanlara kapılarını açtığını ve İran ve Rusya gibi ülkelerin bunu umursamadıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 05:19:00 -

Katıldığı televizyon programında açıkalmalarda bulunan Eski asker ve stratejist Yusuf Alabarda, Ortadoğu halklarının en büyük güvencesinin Türkiye olduğunu vurguladı.

Yusuf Alabarda'nın açıklamaları şöyle:

Suriye'de Esed'in zulmünden kaçan 4 milyon insana Türkiye kapı açmıştır. Suriye'nin istikrarsızlığından kaynaklanan birçok terör sorunu Türkiye'yi etkilemiş ve Türkiye yalnız bırakılmıştır.

İran'ın Suriye'deki insanları zerre kadar düşündüğünü sanmıyorum. Irak'ta Halepçe katliamı yapılırken yine kapılarını Türkiye açtı.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde Kürtlere karşıymış gibi gösteriliyor. Biz bunların hepsini biliyoruz ancak sadece kendimize söylüyoruz.

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