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Gündem Alabarda'dan çarpıcı çıkış: Türk gemilerini onlar korusun
Gündem

Alabarda'dan çarpıcı çıkış: Türk gemilerini onlar korusun

Türk gemisine yapılan korsan saldırı ile ilgili açıklamalarda bulunan Stratejist ve Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Alabarda, Türk gemilerinin korunması için Aksungur gibi İHA'ların kullanılabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 22:44:00 - 2021-01-25 22:47:10

Stratejist ve Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Yusuf Alabarda, Gine açıklarında Türk gemisine yönelik saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, bölgedeki Türk ticari gemilerin İHA'lar ile korunabileceğini söyledi.

Alabarda'nın sözleri şöyle:

Bu noktalarda devletlerin tek başına çözüm getirmesi mümkün değil, şimdi buralar devasa bir bölge, Atlantik bölgesi çok büyük alanlar. Sizin kendi savaş gemilerinizle çözüm bulabilmeniz çok zor. Uluslararası bir organizyon yapılabilir siz de 1-2 geminizi gönderirsiniz. Türkiye'nin bırakın sadece Afrika'nın Batısını, Doğu Akdeniz ve Hint Denizi'nden gelen yolda bile Türk donanmasının sayısı yeterli olmaz. Akdeniz'de bile bu mümkün değilken, Türkiye'nin Batı Afrika'da tedbir alması mümkün değil, tedbir şöyle olabilir; Birincisi uyarıları dikkate alırsınız. İkincisi özel askeri güvenlik şirketlerini gemide bulundurursunuz. Üçüncüsü ise 48 saat havada kalabilen Aksungur gibi İHA'larla önlem alınabilir. Dördüncü bir yol ise yukarıdan uçuş yapabilen bir deniz uçağı ile yapılabilir.

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