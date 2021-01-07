Alabarda uyardı! Biden yeni bir 11 Eylül kurgulayabilir

Emekli Albay, Savunma Strateji ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında ABD Kongre binasının basılması olayıyla ilgili olarak çarpıcı tespitlerde bulundu.

ABD'nin içteki baskıyı yumuşatmak için her zaman bir öcü bulduğunu belirterek, "Eğer Biden bu Trumpizmi ve bu şiddet hareketlerini görmek istemiyorsa tıpkı 11 Eylül saldırılarında olduğu gibi, Afganistan harekatı gibi, Irak'ın işgali gibi dikkatlerin farklı bir noktaya çekildiği, tüm evlerde ABD bayrağının asıldığı, bir öteki üzerinden konsalidasyona gidebilir Amerika." dedi.