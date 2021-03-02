Alabarda: Fatimi devleti kuracaklardı

TV 24 ekranlarında Suriye hakkında açıklamalarda bulunan Haliç Üniversitesi Öğretim üyesi ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, bölgede yeni bir Fatimi devleti kurulmak istendiğini ve Türkiye'nin bunu engellediğini söyledi.

Alabarda, "Biz bu coğrafyada dini imanı ne olursa olsun vatan konusunda bir araya gelmemiz elzemdir. Bir Suriyeli dinleme fırsatımız oldu. Diyor ki biz Suriye'de Halep'te, Şam da bir araya gelemezdik. Bir araya gelemediğim arkadaşımla Ankara'da çöp toplarken yüzümü kaldırdığımda arkadaşımı gördüm. Biz şimdi dünyanın farklı bölgelerinde çöp toplamak için bir araya geliyoruz diyor. Allah bu milletin evlatlarını savaş zamanında çöplüklerde değil, barış zamanında hep bir araya getirsin. Bu hamaset değil, 4,5 milyon burada yaşıyor, 4,5 milyon insan da İdlib'de yaşıyor. Şehitlerimizni kanı pahasına o insanlar orada kaldı. O Bahar Kalkanı harekatında zihninin zekatını bu ülkeye veren Selçuk Bayraktar gibi isimler olmasıydı o 4 milyonu da bizim içimeze sokacaklardı. 140 tank, 40'ın üzerinde hava savunma sistemi ve binin üzerinde rejim askeri yok edildi. Oradaki 4 milyonu da Türkiye'ye gönderilmesinin önüne set çekildi. Neden önemli yeni bir Fatimi devleti kuruluyordu Türkiye engel olmasıydı. Bu devlet Esed'in Şebialarına ve İran'ın teröristlerine kurdurulup Tacikistan'dan Afganistan'a mezhep temelli bir oluşumun temeli atılmak istendi. Halep'te çok sayıda sokağa Humeyni'nin ismi verildi." dedi.