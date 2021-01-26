Alabarda, Brett McGurk ve PKK'nın planını ifşa etti

Strateji Uzmanı ve Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yusuf Alabarda Irak'ta oynanmak istenen oyunu ifşa etti. Joe Biden'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ün getirilmesiyle planın belli olduğunu söyledi.

Alabarda'nın açıklamaları şöyle:

Brett McGurk için bir paylaşım yaptım, ABD Başkanı Trump'ın dediği gibi Obama kurmuştur. McGurk 'ün göreve gelmesiyle geçen hafta bölge teröre hazır olsun demiştik, McGurk'ü geri getirirseniz, David Cohen'i CIA yardımcılığına getiriyorsanız geçmiştekilerin aynısı planlanacak, şöyle bir fark var. Ne Türkiye aynı Türkiye, ne ABD aynı ABD, bunu dedeleri başaramadı onlar da böyle başaramayacak. En büyük problemimiz Bağdat'ta bombalar patlamışken, Irak'a patlamayla göz dağı verilirken, askerimize militan yakıştırması bizi McGurk'ten daha zayıf hale getirir.

Irak Türkmenleri lideri Salih, PKK'nın yer değiştirdiğini açıklamıştı. Yeni bir proje çizilmeye çalışıyorlar. Kandil dahil olmak üzere hareket imkanı kısıtlanan PKK'nın Sincar Dağı'na yerleşme işlemi devam ediyor. Türkiye de bunun farkında. Türkiye Irak'ı bu konuda uyararak merkezi hükümetin bölüneceği uyarısında bulundu.