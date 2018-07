Alaattin Çakıcı'dan Trump ve Netanyahu'ya uyarı: 50-80 bin milisi her an...

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Ceza evinde yatan ve rahatsızlığı nedeni ile Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören Alaattin Çakıcı ”Trump ve Netenyahu’ya çok sert tepki gösterdi. ABD başkanını “Bitirim Trump İsrail başkanını ise “Kaniş köpeği Netenyahu” olarak nitelendirdi…

"Bitirim Trump-Kaniş Köpeği Netenyahu!" diye seslenen Alaattin Çakıcı şu sözlerle terör devletleri ABD ve İsrail'e tepki gösterdi:



Aziz milletimize, sayın Devlet Başkanımıza, devletin bekasındaki yol arkadaşı MHP lideri, bilge insan, ülkücülerin ağabeyi ve lideri sayın Devlet Bahçeli’ye ve etnik kökendeki 80 milyon tüm vatan sevdalılarına saygılarımla arz ederim.

İsrail; ABD’nin, İngiltere’nin ve AB’nin şımarık bir kaniş köpeğidir. Ortadoğu’daki 3 büyük üçgenden biri olan Türkiye-İran ve Mısır, bu büyük üçgenin toplamı jeopolitik ve coğrafi yapısı, biri Kuzey Afrika’ya, biri Asya ve Balkanlara, diğeri olan Aziz Türk devleti bir ucu Kafkaslar, tüm Ortadoğu ve Macaristan’a kadar eski Osmanlı topraklarında kalan Afrikalı’larla bağları devam etmektedir.

Bu büyük üçgenin ortasındaki küçük üçgenlerden biri olan Irak-Suriye ve Suudi Arabistan, küçük üçgenin iki devletini yerle bir eden Vatikan ve ABD denen şeytanın emrindeki büyük devlet şekline bürünmüş, insanıyla birlikte Allah’ın düşmanı olan bir devlet politikası ile toplumları yönlendirdiği için – her ne kadar iyi insan da var ise – insan şeklindeki şeytanlar ile yola çıkan bu Siyonist Üst aklın yaşamının devamı için kan emen, irin ile beslenen bu Yahudi iti ve yandaşları küçük üçgenin ikisini yok etmiştir.

Küçük üçgenin üçüncü ayağı olan vahhabiler kalbi İslam’a inanmış olsalardı Kutsal topraklarda batıl’ın askerlerinin ayak seslerinin ne işi olurdu? Yemen’deki zeydileri bu vahhabiler şia görür, alevi derler; şia da zeydileri sunni diye kabul ederler. Size Yemeni dünya Müslümanları küçük üçgeni tamamlatmayacaktır.ABD’nin, Batı’nın üst aklı olan Siyonistlere Müslüman dünyası ve Aziz Türk Milleti bu üçgeni size yem ettirmeyecektir.

Unutmayın ki dünyada bir tek siz yoksunuz. En büyük korkunuz Mısır-Türkiye-İran bir araya gelirse Ortadoğu’da, Kafkaslar’da, Balkanlar’da, Kuzey Afrika’da Yahudiler ve AB sükut-u hayale uğrayıp şok üstüne şok yaşayacaklarını bildikleri için, Mısır Kral Faruk’tan sonra bir müddet ABD çizgisine uzak, Enver Sedat ile başlayıp Hüsnü Mübarek ile devam eden bir Amerikan maşasıdır.

Mısır ile birlikte hareket eden İsrail, ABD’dir. Bu harici zihniyete şunu sorarım; El-Ezher ve temiz Müslümanların üzerinden elinizi çekin! Batıla uşaklık yapan Musevilerin iti Sisi ve yol arkadaşları unutmayınız! Her an özel yetiştirilmiş, tam donanımlı 50-80 bin arası Türk ve Müslüman evladının Kudüs ve Gazze sokaklarında her an yerini alabileceğini hiç aklınızdan geçirdiniz mi? BAŞTA ABD, FRANSA, İNGİLTERE, İSRAİL BİZ BİLMİYOR MUYUZ SANKİ 1.5 YILDIR VE SEÇİM DÖNEMİNDE KIBRIS ÜZERİNDE SAYIN TAYYİP ERDOĞAN’A BASKI KURMAK İSTEDİĞİNİZİ VE KENDİNİZE DE ADADAN BİR YAVRUVATANA VE ANAVATANA İHANET EDEN KIBRIS CUMHURBAŞKANI’NIN SÖYLEMLERİNİN NE ANLAM TAŞIDIĞINI BU MİLLET BİLMİYOR MU SANIYORSUNUZ ? MÜZAKARELERDE TEHDİTLERDE SAYIN TAYYİP ERDOĞAN VE SAYIN DEVLET BAHÇELİ KAMUOYUNA AÇIKLAMADAN SİZE EN AĞIR TAVRI KOYDUĞUNU BU ÜLKEDE BİLENLER BİLİYOR, BİLMİYOR MUSUNUZ ?

15 Temmuz’un mimarlarından İzmir’de bırakılan Batılın papazı üzerinden ABD hangi güç ile bu ülkeyi tehdit eder? Trump denen gel-git akıllı hokkabaz! Herhalde Türkiye’yi başka ülkeler ile karıştırıyor! Teknolojik üstünlüğü olabilir ama bu topraklarda yere indiğiniz an Amerika’da milyonlarca anne ve babanın şimdiden yas tuttuğunu düşünebiliyor musunuz ? Bir de Avrupa genelinde 70 milyon Türk ve kalbi Allah’a inanmış, kalbinize bir hançer gibi saplanmış ve hiçbir zaman oradan çıkarılamayacak Müslüman ve Türkleri herhalde unutuyorsunuz!

Türkiye’nin tek seçeneği, ABD ve AB değil. Dünyada başka seçenekler de var ! Sizin gibi genleriyle oynanmış, yumurtadan çıkmış birer devlet olmadıklarını biliyor musunuz ?

Caferi ve Sunni kardeştir. Ne İran ne de Türk Milleti İranı satmaz. Asırlardır Asya’daki en yakın komşumuz olan Çinliler ile bizi yakınlaştıran tarihi bağlar vardır. Bilir misiniz Çin’i 1 asır Türkler yönetti tarih süreci içerisinde. 3 asırdır çarlık ve Sovyetler döneminden beri kısmi de olsa Ruslar ile akrabalık bağlarımız vardır. Demek ki tek seçenek siz değilsiniz! Ve 1.8 milyar Müslümanı difrizde dondurduğunuzu mu zannediyorsunuz!

İsrailoğulları Türkiye’yi tehdit etmek ile Cehennemin kapılarını açmıştır. Ağaçlar bile size siper olmayacak. Onlar bile sizi terk edeceklerdir.

Evet sular bugün Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kıbrıs ve Doğu Levanten bölgesinde bugün ısınmıyor. Biliyor musunuz Kıbrıs doğal olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti için 20 uçak gemisidir. F-35’leri vermek istemiyormuşsunuz! 1.Dünya Harbinde de Hamidiye gemimizi vermediniz! Ama Çanakkale’de boğulup gittiniz.

Türkiye eski Türkiye değil. 15 Temmuz’da başarabildiniz mi? Fırat ve Afrin operasyonlarında başarabildiniz mi ? Milletiyle, askeriyle bir devlet olduğumuzu unuttunuz! Bu ülkedeki tüm ülkücüler, tüm vatanseverler, tüm Türkmen Alevileri, gerçek ulus devleti savunan Aziz Mustafa Kemal Atatürkçü’ler devletin bekası söz konusu olunca Tayyip Erdoğan ve şu andaki yol arkadaşı Son Türkmen Beyi’nin, öz vatanlarının yanında bedenlerini siper ederek şehadete koşacağını hala anlamadınız mı ?

Palyaço kılıklı Sam amca denen Trump Efendi! Gençliği Queens’te geçmiş, yürüyüşü Sicilyalı bir İtalyan’a benzeyen, mimikleriyle p*ç olduğunu ifade eden; Netahyahu denen omuzu düşük, çok konuşan, silahsız Filistinlileri katleden, Şaron’un gayri meşru çocuğu ! Sakın Türk’leri bir daha tehdit etmeyin!Yukarıda bahsettiğim gibi her an donanımlı, Kudüs ve Gazze sokaklarında 50-80 bin arası gönüllü milisleri görebilirsiniz.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bilge insan, MHP’nin lideri, Ülkücülerin ağabeyi olan sayın Devlet Bahçeli’ye, Aziz Milletimize saygılarımla arz ederim.

NOT : Sayın devlet başkanım, Kırıkkale’deki kamu ve millet malını gasp eden, yolsuzluk çetesinin lütfen üzerine gidiniz. İşte o zaman Kırıkkale’de neden 3 yerine 1 milletvekiline düştüğünüzü anlarsınız. Saygılarımla arz ederim.

Kaynak: Bengü Türk