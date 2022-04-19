Alaattin Çakıcı Türkiye’den ayrıldı mı? Alaattin Çakıcı hasta mı?

Alaattin Çakıcı'nın Türkiye'den ayrıldığı öğrenildi. Gazeteci İsmail Saymaz’in iddiasına göre, Alaattin Çakıcı'nın, yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Kanada'ya gitti. Ancak, Çakıcı'nın Kanada'da da kalmayarak daha önce üç buçuk yıl yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'ne geçtiği belirtildi.

Çakıcı'nın şuan için hangi eyalete gittiği bilinmiyor. Birçok sağlık sorunu bulunan Alaattin Çakıcı'nın, Amerika'ya gitme nedeninin tedavi amaçlı olduğu öğrenildi. Çakıcı'nın Amerika'da ne kadar kalacağı bilinmiyor. Çakıcı'nın yakın çevresinden Üzeyir Çakmaktaş, ayrılığı doğrulayarak, şu tweeti attı: "Alaattin Çakıcı artık özgür, hapishanede değil. İstediği ülkeye gider gelir. Bu son yurt dışına çıkışı sağlık sorunları ile ilgilidir. Tedavi ve tetkiklerden sonra dönecektir." Çakıcı'nın yakın zaman önce KKTC'ye yerleştiği iddia edilmişti."