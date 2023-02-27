  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Alaatin Çakıcı, o sloganlarla ilgili konuştu! Herkes şok içinde
Aktüel

Alaatin Çakıcı, o sloganlarla ilgili konuştu! Herkes şok içinde

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında atılan 'hükümet istifa' sloganları sonrası organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı'dan flaş açıklama geldi. Tribünlerdeki "Hükûmet istifa" sloganlarını "ihanet" olarak niteleyen Çakıcı, "Devlet ve milletine bağlı olanlar asla unutmayacaklar" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 16:52:00 -
Alaatin Çakıcı, o sloganlarla ilgili konuştu! Herkes şok içinde

Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında atılan 'hükümet istifa' sloganları sonrası organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı'dan flaş açıklama geldi. Tribünlerdeki "Hükûmet istifa" sloganlarını "ihanet" olarak niteleyen Çakıcı, "Devlet ve milletine bağlı olanlar asla unutmayacaklar" dedi.

Cumartesi günkü Fenerbahçe-Konya maçının ardından dün oynanan Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması öncesinde de stadyumda, "Hükûmet istifa" sloganları yükseldi. Taraftarların sloganlarının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Beşiktaş JK üyeliklerinden istifa etti.

Bahçeli'nin "dava arkadaşım" dediği Alaattin Çakıcı, konuyla ilgili olarak açıklama geldi. Çakıcı, Twitter'dan şunları kaydetti: "Bu ihaneti organize eden kim ise bu ihanetlerde kim aktif görev almış ise Allah'ın laneti üzerlerine olsun devlet ve milletine bağlı olanlar bu ihaneti asla unutmayacaklar."

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23