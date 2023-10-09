Al-satçıların piyasa bozucu eylemlerini bitirecek düzenleme kasımda geliyor

Fiyatlarda büyük kırılmalar gerçekleşırken Ticaret Bakanlığı da araç satışlarıyla ilgili kapsayıcı bir ‘çatı’ yönetmelik için harekete geçti. Buna göre, ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti’ yönetmeliği yerine ‘Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti’ adıyla yeni bir yönetmelik üzerinde duruluyor. Kasım ayında yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikle sadece ikinci el otomobil değil, motosiklet dahil tüm motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik koşullar net bir şekilde belirlenecek. ‘Al-satçı’lara ve tüketiciyi mağdur eden bayilere göz açtırılmayacak.

Otomotiv satışlarında piyasa bozucu hareketlerin önüne kalıcı şekilde geçmek isteyen Ticaret Bakanlığının yeni yönetmeliği ile hem sıfır hem de ikinci el araç sektörünün tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Yeni yönetmeliğe ilişkin detaylar Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın motorlu araç satıcıları temsilcilerini ağırladığı toplantıda gündeme gelmişti. Sektör temsilcileri, araç satışında tüketiciyi mağdur eden sürecin tekrar yaşanmamasıyla ilgili kalıcı tedbirlerin alınmasına yönelik isteklerini dile getirmiş, Bolat “al-satçı” olarak tabir edilen şirket veya şahısların piyasaya müdahale etmemeleriyle alakalı yönetmelik hazırlığında olduklarını kaydetmişti.