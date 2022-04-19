Al sana hesap al sana kitap! Murat Ongun üç kağıtçılık yaparken enselendi

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CHP’li Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerden önce İBB’nin toplu ulaşımdan kar etmemesi ve ücretlerin göstermelik olması gerektiğini söylüyordu.

Ancak İmamoğlu göreve gelmesinden sonra toplu ulaşıma hiç bir indirim yapılmazken aksine Ocak ayından bu yana son 4 ayda yüzde 76 zam yapıldı. 1 Ocak 2022 itibari ile % 36, Sonra da Nisan ayında % 40!

Öyle ki her iki zam girişiminde de İBB yüzde 60'ar zam istediği halde, AK Parti ve MHP'li üyeler sayesinde, zam zar zor yüz 76'da tutulabildi.

Ongun’dan pes dedirten pişkinlik

Toplu ulaşıma 4 ayda yüzde 76 zam yapan CHP’li İBB’nin tatillerden geri gelmeyen sözcüsü Murat Ongun, toplu ulaşıma göre çok daha kısıtlı insan sayısının kullandığı hızlı trene 4 ayda yapılan yüzde 52 zammı kendi zamlarından daha yüksek gibi göstermeye kalkıştı.

Halbuki Otobüs biletleri ocakta 4,03 TL'den önce 5,48 TL'ye, Nisan ayında da 7,67 TL'ye çıktı. İBB’nin akaryakıttaki fiyat artışlarını fırsat bilerek vatandaşın sırtına yük bindirdiğini ve hızlı trenden bile kat kat fazla zam yapmasını görmezden gelen Ongun, utanmadan, az zam yapmışlar gibi racon kesti.

Ongun’un imza attığı bu pişkinlik ‘pes’ dedirtirken, paylaşımına ise sosyal medyada tepki yağdı.