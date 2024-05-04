Al CHP'yi vur DEM'e! Van'ın PKK sevici belediye başkanı Abdullah Zeydan'dan işçi kıyımı

Van'da İşten çıkarma Fırtınası devam ediyor. İpekyolu Belediyesi'in DEM'li Başkanı Cevdet Altındağ'dan sonra şimdi de Van Büyükşehir'in DEM'li Başkanı Abdullah Zeydan, çalışanların ekmeği ile oynadı.

İpekyolu Beledisesi’nin Belediye Kanununun 49 maddesini gerekçe göstererek başlattığı işçi kıyımı kervanına Van Büyükşehir Belediyesi de katıldı.

HÜKÜMLÜ BAŞKANIN İLK İCRAATI İŞÇİ ÇIKARMAK

Van Büyükşehir Belediyesi'nin DEM'li ve hükümlü Başkanı Abdullah Zeydan, asker ve polise hitaben söylediği "PKK sizi tükürüğüyle boğar" cümleleriyle kamuoyunun hafızasına kazınmıştı. Bu nedenle 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Zeydan, görevdeki ilk hamlesini işçi çıkararak yaptı.

Abdullah Zeydan'ın hafızalara kazınan ilk ünvanı “hükümlü başkan”, ikinci ünvanı ise “işçilerin ekmeğiyle oynayan başkan” oldu.

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İŞÇİ KIYIMININ SÖZDE GEREKÇESİ

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinde belirtilen personel gider oranlarının çok üzerinde bir personel gideri oluştuğu mali raporlardan tespit edildiğinden, asla mesleki veya siyasi ayrım ve asla bir cezalandırma düşüncesi olmadan, sadece kent halkına hizmet sunabilecek bir belediye durumuna gelebilmek için; yukarıda belirttiğimiz durumlardan kaynaklı, belediyemizin mevcut ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, üzülerek belirtiyoruz ki bazı çalışanlarımızın iş akitlerine son verilmiştir.” denildi.

ABARTILI BORÇ AÇIKLAMALARI İŞÇİ KIYIMINA ZEMİN HAZIRLAMAK İÇİN Mİ YAPILDI?

DEM’li Belediye Başkanları göreve gelir gelmez yaptıkları ilk iş belediye yönetimini değiştirmek, ikinci iş ise abartılı mali tablo hazırlayarak kamuoyuna belediyeler borç batağında açıklaması yapmak oldu.

Şimdi de kendi çıkardıkları abartılı borç rakamları ile batıyor dedikleri belediyelerin çalışanlarını toplu şekilde işten çıkarmaya başladılar.

Yapılan abartılı borç açıklamalarının işçi kıyımına kılıf hazırlamak için olduğu iddiaları kamuoyunda gündemin ilk sırasında yer alıyor.

İŞÇİLERİN EKMEĞİYLE OYNANMASI MEŞRULAŞTIRILAMAZ

Abdullah Zeydan ve yönetiminin işçi çıkarmalarını meşru göstermeye çalıştığı sözler, kamuoyunda tartışmaya yol açtı. "Kent halkına hizmet sunabilecek bir belediye durumuna gelebilmek için" şeklindeki açıklamalar, eleştirilere maruz kalıyor.

Çünkü birçok kişi, işçi çıkarmalarının hiçbir durumda haklı gösterilemeyeceği, hiç bir gerekçenin çalışanların ekmeği ile oynamayı meşulaştırmayacağı görüşünü benimsiyor.

İŞTEN ÇIKARILAN ÇALIŞANLARA GÖNDERİLEN SMS

Edinilen bilgiye göre Van Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 800 çalışanının işine SMS ile son verildi. Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Belvan Ltd. Şti. çalışanlarına gönderilen işten çıkarma mesajında şu ifadeler yer aldı;

"Sayın Çalışanımız;

Belediye Kanunu'nun 49. Maddesinde belirtilen personel maaş oranlarının çok üzerinde bir personel gideri oluştuğu mali incelemeler sonucu tespit edilmiştir. Belediyemizin mali durumu, borç yükü, maaş ödemede yaşanan zorluklar nedeniyle üzülerek iş akdinize son verilmiştir. Bugüne kadar vermiş olduğunuz emeklerinizden dolayı teşekkür ederiz.

BELVAN LTD. ŞTİ."

İŞTEN ÇIKARMA TALİMATI NEREDEN GELDİ?

DEM'li başkanların işten çıkarmada kullandıkları mesaj yöntemi, mesajlarda yer alan gerekçeler tek elden çıkmış gibi. Bu da DEM'li belediye yönetimleri işten çıkarmalara kendilerinin karar vermediğini gösteriyor..

CEVAP BEKLEYEN SORU: “İşten çıkarma kararları DEM Parti'nin siyasi arka bahçe olarak talimat aldığı, sözde irade dedikleri terör örgütü tarafından mı alındı?”

Kaynak: Van Postası Gazetesi