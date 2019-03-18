Akyel: "Deplasmanda kazandık, mutluyuz"

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü Fatih Akyel, deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri Utaş Uşakspor maçını değerlendirdi.

Akyel, yaptığı açıklamada, "Bizim için yine zor bir maç oldu. Uşak takımı iyi bir takım. Sezon başı iyi bir takım kurmuşlar. Biz kendi oyunumuzu oynadık. İlk yarı özellikle kaçırdığımız pozisyonlar vardı. İlk yarı soyunma odasına 2-0, 3-0’da girebilirdik. İyi bir futbol oynadık. Deplasmanda kazandık, mutluyuz. Daha önceki röportajlarımda da söyledim. Yukarılara gidebildiğimiz kadar, zorlayabildiğimiz kadar, matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece yolumuza devam edeceğiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bir deplasman galibiyeti daha aldık. Uşak deplasmanı zor bir deplasman. Kazandığımız için mutluyuz. Bu hafta sahamızda Manisa maçı var. Onunda hazırlıklarını yapacağız. Cezalılarımız var. 2-3 cezalı oyuncumuz var. Sakatlarımız var. Buna rağmen yolumuza devam edeceğiz" dedi.