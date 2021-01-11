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Yerel Akyazı Belediyesi cadde ve sokaklarını yeniliyor
Yerel

Akyazı Belediyesi cadde ve sokaklarını yeniliyor

Akyazı Belediye’nin AK Partili Başkanı Bilal Soykan ilçenin çehresini yenilemeye kararlı. Yolların asfaltlanması için hummalı bir çalışmaya giren Başkan Soykan, bu amaçla 27.072 ton asfalt alımı ihalesine çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 13:41:00 -
Akyazı Belediyesi cadde ve sokaklarını yeniliyor

Akyazı Belediye’nin AK Partili Başkanı Bilal Soykan ilçenin çehresini yenilemeye kararlı. Yolların asfaltlanması için hummalı bir çalışmaya giren Başkan Soykan, bu amaçla 27.072 ton asfalt alımı ihalesine çıktı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre ilçenin cadde ve sokaklarına 27.072 binder asfalt serimi yapılacak.Açık ihale usulüyle ihale edilecek iş elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. Akyazı Belediyesi Fen İşleri’nde yapılacak ihaleye teklifler 01.02.2021 saat 10.30’a kadar verilebilecek.

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