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Akvaryumun yosun tutmaması için...

Doğrudan gün ışığı alması yosun tutmasına sebep oluyor . Bakımını 3 haftada ve 3 ayda bir yapmalısınız.

17 Ekim 2018 Çarşamba 18:00
Akvaryumun yosun tutmaması için...


Akvaryum bakımı; 3 haftada bir ve 3 ayda bir olmak üzere iki aşamalıdır.

3 haftada bir genelde fiziksel ve basit kimyasal bir temizlik yapılır. İlk önce ısıtıcı varsa fişi çekilerek 3-5 dakika soğutulduktan sonra akvaryum dışına alınır. Sert sünger veya benzeri bir malzeme ile akvaryum camları içerden temizlenir. Akvaryum motoru dışarı alınarak filitre süngeri temiz ve bol su ile yıkanarak temizlenir. Akvaryum suyunun dörtte biri alınır ve yerine birgün önceden geniş yüzeyli bir kap -mesela bu bir kova olabilir- içersinde dinlendirilmiş olan su ilavesi yapılır.

Akvaryum suyuna her hafta ilaç üzerindeki belirtilen miktarda dezenfektan ilave edilmesi balıkların sağlığı açısından çok önemlidir.

Dinlendirilmiş su kullanılmalı

3 ayda bir olarak da aynı işlem tabandaki kumda karıştırıldıktan sonra komple suyun alınarak akvaryuma dinlendirilmiş su konulmasıyla tamamlanır.

Kesinlikle suyu doğrudan musluktan koymayınız. Tropikal balıklarınız varsa; akvaryuma tekrar balıklar konulmadan önce balıkların şok geçirmemesi için akvaryum suyuna sıcak su ilave edilerek karıştırılmalı ve akvaryum suyu ısısı 26 dereceye getirilmelidir. Akvaryum temizliğinde sabun, deterjan ve klorak gibi malzemeleri kesinlikle kullanmamalısınız.

Çöpçü balığınız olmalı

Akvaryum temizliğinin kalıcı olması için vatoz ve çöpcü gibi temizlikçi balıkların akvaryuma alınması faydalı olur. Akvaryum camları sık yosun tutuyorsa büyük bir ihtimalle fazla ve doğrudan gün ışığı alıyordur. Mümkünse yerini değiştirin veya vatoz balığı sayısını arttırınız. Yosun giderici kullanarak ta sorunu çözebilirsiniz.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 18:00
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