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Ekonomi AKÜ Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Ekonomi

AKÜ Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Araştırma ve Öğretim Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 14:24:00 -
AKÜ Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Afyon Kocatepe Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar’a göre öğretim elemanı alınacak. İlan edilen kadrolara ilişkin detaylar, istenen belgeler, sınav takvimi, başvuru şekliyle ilgili bilgiler ve genel açıklamalar aşağıda belirtilmiş. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün.

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