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Ekonomi AKTOB Başkanı Yağcı'dan Dünya Turizm Günü açıklaması:
Ekonomi

AKTOB Başkanı Yağcı'dan Dünya Turizm Günü açıklaması:

"Kovid-19 salgını, turizmin ülkelerin sosyal, kültürel, politik ve ekonomik değeri aracılığıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ne denli katkıda bulunduğunu anlamak için yeniden düşünme fırsatını vermiştir" - "Turizm toplumları, kültürleri ve nihayetinde insanları bir araya getirerek, dayanışma ve güveni teşvik ederek her zaman olduğu gibi küresel salgının ötesine geçmemize yardımcı olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:08:00 -
AKTOB Başkanı Yağcı'dan Dünya Turizm Günü açıklaması:

ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, turizmin ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ne denli katkıda bulunduğunu anlamak için yeniden düşünme fırsatını verdiğini belirtti.

Yağcı, Dünya Turizm Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, turizmin, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilediği sektörlerin en başında geldiğine dikkati çekti.

Seyahat kısıtlamalarıyla misafir talebindeki azalışın uluslararası turizm hareketlerinde benzeri görülmemiş bir düşüşe yol açtığını aktaran Yağcı, tüm dünyada turizmle bağlantılı ekonomik ve istihdam anlamında kayıplar yaşandığını kaydetti.

Turizmdeki gelir kaybının sadece ülke ekonomileri için değil, dünyanın kültürel mirasının, ekolojik çeşitliliğin korunması, koruma alanları ve çevresinde oluşan turizm odaklı geçim kaynakları için de bir risk oluşturduğuna işaret eden Yağcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kovid-19 salgını, turizmin ülkelerin sosyal, kültürel, politik ve ekonomik değeri aracılığıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ne denli katkıda bulunduğunu anlamak için yeniden düşünme fırsatını vermiştir. Turizm toplumları, kültürleri ve nihayetinde insanları bir araya getirerek, dayanışma ve güveni teşvik ederek her zaman olduğu gibi küresel salgının ötesine geçmemize yardımcı olacaktır."

- "Turizm, lokomotif sektör"

Yağcı, salgın sonrasını düşünerek birlik olmak ve iş birliklerini ilerletmek için önemli bir döneme girildiğini bildirdi.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye'nin dünyanın en değerli kültür ve tarih mirasına ve eşsiz doğal güzelliklerine sahip olduğunu anlatan Yağcı, Türkiye'nin güvenli turizm destinasyonu olarak da dünyada öne çıktığını vurguladı.

Güvenli, iklim dostu, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin sürekli takip ettikleri turizm konuları olacağını belirten Yağcı, "Turizm, geleceğin de lokomotif sektörü olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.


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