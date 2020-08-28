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Ekonomi Aktif Bank yönetimi, Sudan Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı ile görüştü
Ekonomi

Aktif Bank yönetimi, Sudan Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-28 00:45:31 -
Aktif Bank yönetimi, Sudan Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

HARTUM (AA) - Aktif Bank üst düzey yöneticileri, Sudan'ın başkenti Hartum'da Maliye Bakanı Dr. Hiba Muhammed Ali ve Merkez Bankası Başkanı Muhammed El-Fatih Zeyin El-Abidin'le bir araya geldi.

Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer ve Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, Sudan Maliye Bakanı Dr. Hiba Muhammed Ali, Merkez Bankası Başkanı Muhammed El-Fatih Zeyin El-Abidin ve çeşitli bankaların üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirdikleri buluşmada Sudan-Türkiye ekonomik ilişkileri ve bankacılık alanında yapılabilecek çeşitli iş birliklerini masaya yatırdı.

Aktif Bank Genel Müdürü Sümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “2019 yılında Sudan-Türkiye dış ticaret hacmi 389 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aktif Bank olarak bizim bu ticarette aracılık ettiğimiz dış ticaret hacmi ise 206 milyon dolar ile yüzde 53 seviyesinde." dedi.

Aktif Bank’ın zorlu coğrafyalarda ihracatçıların yanında olduğunu ve artan rekabet koşullarında onlara yakın destek verdiğini vurgulayan Sümer, “Bankamız Afrika kıtasında yoğunlaştırdığı dış ticaret faaliyetleri kapsamında, Sudan-Türkiye arasındaki bankacılık işlemlerinde lider konumda yer alıyor." ifadesini kullandı.

Sümer, sadece Sudan’da değil, tüm Afrika kıtasında 44 ülkede 275’ten fazla banka ile iş birliği yaparak Türkiye’deki bankalar arasında öncü durumda olduklarını, hem bölgede hem de Sudan’da ekonomiye ve ihracatçıya desteği artırarak sürdüreceklerini dile getirdi.

Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Utku da Afrika’ya yönelik dış ticaret platformu çalışmalarının sonuna yaklaştıklarını, yakın zamanda bu platformu kamuoyunun hizmetine sunacaklarını söyledi.

Sudan Maliye Bakanı Ali ve Merkez Bankası Başkanı Abidin, Aktif Bank yönetiminin ziyaretini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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