Aktaş’tan miting gibi açılış

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 15 Temmuz Şehitler Meydanında Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı yaptı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği açılış adeta mini bir mitinge dönüştü.

Seçim çalışmalarına hız kesmeden Bursa’yı sokak sokak gezerek devam eden Alinur Aktaş, 15 Temmuz Şehitler Meydanında coşkulu bir törenle Seçim Koordinasyon Merkezini açtı. Açılış töreninde Bursa milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Mustafa Esgin ve Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, ilçe belediye başkanları ve başkan adayları, MHP İl Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Bozkurt, AK Parti’nin kuruluşundan bu yana görev almış geçmiş dönem milletvekilleri, il başkanları ve yönetim kadroları da Başkan Aktaş’ı yalnız bırakmadı.

Seçim ofisinin önünü dolduran coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Aktaş, “Bu seçim sadece bir belediye seçimi değildir. Bu seçim ülkemizin daha güçlü yarınlara ve güçlü Türkiye’yi oluşturmak için hedefe hızla koşacağı bir seçim olacaktır. Bu seçimden sonda 4,5 yıl daha seçim yok.Bu seçim o yüzden çok önemli ve değerlidir. Daha güzel bir Bursa ve Türkiye’ye ulaşmak için AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili, hatta bu işe katkı veren Büyük Birlik Partili kardeşlerimizle bu ülkeye inanmış her bir fertle hedefe ulaşmak adına bu mekan güzel bir mekan olsun inşallah” dedi.

“Kirli ittifaka göz yummayın”

Konuşmasında CHP ve İYİ parti içerisindeki sağduyulu seçmene de seslenen Aktaş, “30 bin tane vatan evladını şehit etmiş, binlerce anayı gözyaşı içinde bırakmış ve binlerce yavruyu yetim bırakmış, terör örgütüyle el ele kol kola yürüyen bir partiyle ittifaka ne olursunuz göz yummayın. Büyük ve güçlü Türkiye için cumhur ittifakına destek verin” şeklinde konuştu.

10 tane projesi yok

20 yıl belediye başkanlığı yapan birinin anlatacak çok şeyi olması gerektiğini ifade eden Aktaş, millet ittifakının adayını da anlatacak projesi olmamasıyla eleştirdi. Aktaş, “Birilerinin 20 yıllık belediye başkanlığına rağmen anlatabilecek 10 tane projesi yok. Biz çok hizmetler yaptık. Köprülü kavşak, yollar, 1058 mahallemize ulaşan mahalle konakları, alt yapılar, spor sahaları, spor salonları, yaptık. Bunları Nilüfer’de de Osmangazi’de de Yıldırım’da da yaptık. Bizim anlatacak çok şeyimiz var” diye konuştu.

Başkan Aktaş, 1 Nisan sabahı aynı heyecanla hizmetlere devam edeceklerini belirterek, Bursa gibi bir Osmanlı şehrine hizmet etmenin büyük bir şeref olduğunun altını çizdi.