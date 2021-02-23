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Gündem Aktaş: Freudculuk yapacaksanız CHP yandı
Gündem

Aktaş: Freudculuk yapacaksanız CHP yandı

Canlı yayında İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican, GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu arasında Froyd tartışması yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 03:10:00 - 2021-02-23 03:12:07

İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican, GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu arasında Froyd tartışması çıktı.

İYİ Parti Milletvekili Ahat Andican, "HDP'nin kapatılması AK Parti açısından uygun değil, kapatmayı gerçekleştirdiği zaman, her ne kadar Mehmet Özhaseki maksadı aşan bir ifadeydi diyor ama bilinç altında AK Parti'nin ifadeleri bunu ortaya koyuyor. Bu seçmenleri kriminalize etmek, AK Parti'ye uygun değil." dedi.

Araya giren GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, "Siyasette psikanaliz yapacak mıyız. Bilinç altı okuması yaptınız. Freudculuk yapacaksanız CHP yandı." dedi. Andican da cevap olarak, "Muhtemelen öyle" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Ne demek o, ya Freud'u bilmiyorsunuz. Öyle bir şeysiniz ki Freudculuk sizin partinizde bence." diyerek tepki gösterdi.

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