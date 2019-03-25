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Aksu: “Muhalefetin milli bir hedefi yok”

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, “Tek ortak siyasetleri ve söylemleri Erdoğan’ı ve Cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırmak olan muhalefetin sözcülerinin bu millete sundukları milli bir hedefleri, güçlü ve ortak bir gelecek vaatleri yoktur” dedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:12
Aksu: “Muhalefetin milli bir hedefi yok”

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, “Tek ortak siyasetleri ve söylemleri Erdoğan’ı ve Cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırmak olan muhalefetin sözcülerinin bu millete sundukları milli bir hedefleri, güçlü ve ortak bir gelecek vaatleri yoktur” dedi.


Aksu, 31 Mart yerel seçimlerinin süreç olarak iki farklı siyasal ittifak zemininde devam ettiğini söyledi. Cumhur İttifakı’nın ruhunu ve idrakini 15 Temmuz’un oluşturduğunu aktaran Aksu, “İşte bizim ittifakımız milli bekamıza kastedenlere, vatanımızı ve milletimizi bölmek isteyenlere, bayrağımızı indirmek, ezanımızı dindirmek isteyenlere karşıdır.Diğer tarafa, diğer ittifaka gelince, içlerinde PKK’nın siyasal kanadı HDP’nin, FETÖ elamanlarının, FETÖ dilinin, FETÖ yöntemlerinin, gayri milli unsurların ve çeşitli terör uzantılarının, inançlarımıza, örfümüze, düşman ve sapkınların yer aldığı bir bozuk yapı ve bunlarla işbirliği yaparak bir blok oluşturan muhalefet partileri var” diye konuştu.



“Tek gayeleri Erdoğan karşıtlığı”


Birbirine benzemezlere ’hangi ortak ilkeler, hangi kutsal inanç, hangi siyasal ideolojiler, hangi hayırlı toplumsal gayeler etrafında bir araya geldiklerini’ sormak istediklerini ifade eden Aksu, “Bu karşımızdakilerin tek bir benzer yanları, tek bir gayeleri vardır. Erdoğan karşıtlığı. Tek ortak siyasetleri ve söylemleri Erdoğan’ı ve Cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırmak olan muhalefetin sözcülerinin bu millete sundukları milli bir hedefleri, güçlü ve ortak bir gelecek vaatleri yoktur” şeklinde konuştu.


HDP Samsun İl Başkanı’nın geçen günlerde çıktığı canlı yayında, "31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın karşısında yer alan adayları, Büyükşehir Belediye Başkanlığında İP adayını, İlkadım Belediye Başkanlığında ise Necattin Demirtaş’ı destekleyeceğiz ve oy vereceğiz" sözlerini hatırlatan Aksu, “PKK-HDP tercihine mazhar olmak siyaseten lekedir, züldür, zillettir. Samsun’da da bu zul, zillet HDP yöneticilerinin tercih ve teveccühlerine mazhar olanlar içindir. Samsunlu hemşehrilerimin temiz oyları ile PKK uzantısı kimselerin yönlendirdiği kirli oylar, aynı sandıkta aynı pusulada buluşmamalıdır” ifadelerini kullandı.



“Vatandaşımıza inancımız tam”


Vatandaşları Pazar günü sandıkları davet eden Aksu, “Cumhur İttifakı adaylarımıza yüksek bir oranda tercih ve teveccüh göstereceğinize, büyükşehir başta olmak üzere 17 ilçemizin tamamında belediye başkanlığını kazanacağımıza inancımız tamdır” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:12
  1. doğa

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