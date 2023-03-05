Akşener'le ilgili olay iddia! İmamoğlu veya Yavaş seçeneğini...

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Meral Akşener’in “İmamoğlu veya Yavaş” seçeneğini kasıtlı olarak ileri sürdüğünü düşündüğünü belirtti.

"Aylardır bu önerisinin kabul edilmediğini, edilmeyeceğini bile bile... Ve 'Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağı' iddiasını kendisi ve parti ileri gelenlerinin her fırsatta dile getirmesi, ayrılık konuşmasını daha baştan hazırladığının ve masa ile artık beraber hareket etmeyeceğinin işaretleriydi" ifadelerini kullanan Bursalı, " 'Müttefik', hiç yüzü kızarmadan, üstelik kendisini ve partisini ayağa kaldıran bir başka partinin liderini böyle kötüleyip durur mu?" sorusunu ortaya attığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Perşembe yazımda o akşam olacakları korkuyla yazmıştım.

Meral Akşener, İYİ Partililerin ablası, geçmişte Ülkücülerin Asena’sı, Devlet Bahçeli’yi andıran “Yalnız yürüyeceğim” açıklamasıyla, RTE’ye adeta beş yıl daha yürü selamını çakarak, buna kapı aralayarak masaya istifasını sundu! Ne yazık ki “Umarım masa ve masa sonrası kartlar yeniden karılmaz” korkum gerçekleşti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu konuşmadan sonra Beştepe’de herkesin zil takıp oynadığını hayal ediyorum! Masa yeniden bir uzlaşma arar mı bilmiyorum, Kılıçdaroğlu gel isteğin olsun der mi sanmıyorum. Fakat Türkiye zor bir kulvara girdi.

Meral Akşener iyi bir yönetici değil. Veya, masadan ayrılmakta baştan kararlı olarak hareket etti. Fakat toplantı bittikten sonra henüz daha mürekkebi kurumayan, altı liderin imzasını taşıyan “Adaylıkta anlaştık” açıklaması da neydi, eli mi, beyni mi, nutku mu tutuldu veya utandı da mı imzaladı?

Meral Hanım tutarsızlıklar kumkuması bir lider.

2018 cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra yaptığı değerlendirmeyi, dün Can Coşkun 3 kez izleyicilere dinletti. Yüzde 7.5 oyla çıkmış ve dersimi aldım, ayrılıklar var ama ortak yanlarımızla hedefe yürüyeceğiz demişti. Fakat bugün tam tersi bir ayrılık politikasıyla, derslerini çöpe attığını gördük, veya bu dersten hiçbir şey öğrenmediğini... Masadan ayrılmam, millete ihanet etmem sözleri gazetelerin manşetlerinde henüz! Bu ne sormayalım mı- Ne bu Meral hanım! Sizi kim buna zorladı?

Meral Akşener’in “İmamoğlu veya Yavaş” olsun seçeneğini kasıtlı olarak ileri sürdüğünü düşünüyorum. Aylardır bu önerisinin kabul edilmediğini, edilmeyeceğini bile bile... Ve “Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağı” iddiasını kendisi ve parti ileri gelenlerinin her fırsatta dile getirmesi, ayrılık konuşmasını daha baştan hazırladığının ve masa ile artık beraber hareket etmeyeceğinin işaretleriydi. “Müttefik”, hiç yüzü kızarmadan, üstelik kendisini ve partisini ayağa kaldıran bir başka partinin liderini böyle kötüleyip durur mu? (...)"