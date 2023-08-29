Akşener’le ilgili bomba öngörü! Bakalım şimdi ne olacak

Meral Akşener’in, Afyon Kocatepe'deki konuşmasını “bir illüzyon gösterisi” olarak nitelendiren Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, “Meral Hanım, yüzde 10'un altına düşen, kan kaybeden İyi Parti'yi toparlamak için çabaladı. CHP'nin içine düştüğü krizden yararlanmaya ve MHP'ye geri dönen oyları frenlemeye çalıştı. Baktı ki, son seçimdeki manevraları kendisini aşağı çekti, yeni bir toparlanma hamlesi yaptı. Verdiği fotoğrafın özeti bu!” dedi. Akşener’in, bunca çelişki ve yalpalamaya rağmen, başarılı olabileceğini sanmadığını belirten Pazarcı, yazısında şunları kaydetti:

“İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afyon Kocatepe'de bir illüzyon gösterisi sergiledi. Halen tartışılıyor, ama yapılan yorumların da ayakları yere basmıyor.

Oysa her şey açık ve netti:

Meral Hanım, yüzde 10'un altına düşen, kan kaybeden İyi Parti'yi toparlamak için çabaladı. CHP'nin içine düştüğü krizden yararlanmaya ve MHP'ye geri dönen oyları frenlemeye çalıştı. Baktı ki, son seçimdeki manevraları kendisini aşağı çekti, yeni bir toparlanma hamlesi yaptı.

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Verdiği fotoğrafın özeti bu!

Ama olmadı, çok ciddi çelişkiler sergiledi.

Atatürk ve Atatürkçülük dedi. Fakat Atatürk'ten alabildiğine uzaklaşan ve Altı Ok'a alternatif arayan Kılıçdaroğlu ile neden birlikte olduğunu izah edemedi.

Kocatepe'de milliyetçi kesime mesaj verebilmek için Koray Aydın'la birlikte fotoğraf verdi. Durum bu olunca, daha önce yaptığı Koray Aydın'ı etkisizleştirme manevrası akıllara geldi.

Bol bol "milletçilik" nutku attı. Buna karşın "YPG bize mi saldıracak" diyen ve terörle mücadele için sınır ötesine asker gönderme tezkeresine "hayır" oyu veren CHP ve Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürümesine "hata" diyemedi.

"Atatürk" deyip, konuştuğu sahnenin fonuna Alparslan ve Mustafa Kemal portreleri koydu. Ancak, sürekli olarak HDP ve Yeşil Sol'a selam çakan Ekrem İmamoğlu'nu, bu ülkeye Cumhurbaşkanı seçtirmek için çırpındığını anlatması ironikti.

Sığınmacılar konusunda CHP ve Ümit Özdağ'ı aratmadı. "Atatürk" nutukları altında bol bol istismar yaptı. Mustafa Kemal'in bu millete emanet ettiği Misak-ı Milli'yi yok saydı.

Daha sayayım mı?..

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Partinin adı ile orantılı bir söylem geliştirdi. Herkesi suçladı, bazı siyasileri de adeta gömdü. Millet İttifakı'nın yaşadığı ve bizzat ortak olduğu onca sıkıntıdan kendine hiç pay çıkartmadı. Hatta daha ileri gitti, "Sütte leke var, bizde yok" tavrı sergiledi. "Biz iyiyiz, herkes kötü" mesajı vermeye çalıştı.

İyi Parti'nin kurulduğu günden bu yana sergilediği çelişkilere yenilerini ekledi.

Baktı ki merkezde fotoğraf vermenin kendine hiçbir faydası olmadı. Yeniden MHP'den koptuğu günlere döndü. Milli kıyafetler giyip, MHP'lilere, CHP'deki sıkıntılı Atatürkçülere ve diğer milliyetçi-muhafazakâr kesime selam çaktı.

Yavuz Ağıralioğlu'nun yönelttiği ağır suçlamalara maruz kalan ve şehit bacısına söven isimleri liste başı yapan bir yapıda, bu söylemler ne kadar inandırıcı olur, bilmem. Ama Meral Akşener, 26 Ağustos illüzyon gösterisinde özet olarak bunları yaptı.

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Meral Hanım, İyi Parti'yi sağlam bir zemine oturtamadı. İlk günden itibaren "toplama parti" olarak değerlendirdiğimiz yapıda zaman içinde ciddi kopuşlar oldu. Çünkü çok yalpalama sergiledi.

O yüzden son fotoğrafa "debelenme" adını verebiliriz. Meral Hanım'ın yaptığı açıklamalardan başka anlamlar çıkarmak yersiz. Akşener, sadece partisini kurtarmaya çalışıyor. Ben buna illüzyon gösterisi adını verdim. Bu göz bağcılığın ne kadar etkisi olur, ne kadar taraftar toplar acaba? Onu zaman gösterecek.

Bana sorarsanız, bunca çelişki ve yalpalamaya rağmen, çok fazla taraftar toplayabileceğini, başarılı olabileceğini sanmıyorum.”