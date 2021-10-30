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Gündem Akşener'in ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı
Gündem

Akşener'in ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'teki esnaf ziyaretinde "Burası Kürdistan'dır" diyen ve gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 03:01:00 -
Akşener'in ziyaretinde "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt'in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde "bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır" ifadesini kullanan kişi polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

Serbest bırakıldı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklama, “Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette C.T.adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor" sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında C.T.’yi adresinde gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen C.T. Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmıştır” denildi.

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