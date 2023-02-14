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Medya Akşener'in yancısı mide bulandırdı! "Allahu Ekber"le ilgili çıkışı şok etti
Medya

Akşener'in yancısı mide bulandırdı! "Allahu Ekber"le ilgili çıkışı şok etti

Deprem göçüğünden sağ çıkarılan vatandaşlarımızı kurtaranların "Allahu Ekber" demelerine bile tahammül edemeyen Arslan Tekin, söz konusu tahammülsüzlüğünü bir de tevil etmeye yeltendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 11:13:00 -
Akşener'in yancısı mide bulandırdı! "Allahu Ekber"le ilgili çıkışı şok etti

Deprem göçüğünden sağ çıkarılan vatandaşlarımızı kurtaranların "Allahu Ekber" demelerine bile tahammül edemeyen Arslan Tekin, söz konusu tahammülsüzlüğünü bir de tevil etmeye yeltendi. "Allahu Ekber"i "slogan" olarak nitelendirmekte ısrar eden Tekin, İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ'daki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bir komut: "Tekbiiir!" Birileri avazı çıktığı kadar hemen karşılık veriyor: "Allahu Ekber!..."

(...) Enkazdan uzaklaş. İstediğin kadar slogan at.

Senin "Allahu ekber!" avazının dinle imanla alakası yok.

Dün de yazdım. (...) Bunları yazdım, diye bana kızanlar, hatta dinimi sorgulamaya kalkanlar bile olmuştur. Bunlar dini anlamayanlar, zikretmenin bir bağırtı olduğunu sananlar. (...)"

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