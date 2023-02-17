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Medya Akşener'in tetikçisinden skandal sözler! Haddini bil, edepsizlik etme
Medya

Akşener'in tetikçisinden skandal sözler! Haddini bil, edepsizlik etme

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, yine skandal bir yazıya imza attı. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarmak için düzenlenen bağış kampanyasına anlamsız bir şekilde saldıran Uğuroğlu, gururlandıran "dayanışma"yı "duygu sömürüsü" olarak lanse etmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 10:58:00 -
Akşener'in tetikçisinden skandal sözler! Haddini bil, edepsizlik etme

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, yine skandal bir yazıya imza attı. 

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze de olsa sarmak için düzenlenen bağış kampanyasına anlamsız bir şekilde saldıran Uğuroğlu, gururlandıran "dayanışma"yı "duygu sömürüsü" olarak lanse etmeye çalıştı.  

"Deprem doğal afet, AKP ise siyasi afet" herzelerini yumurtlayarak dilinin altındaki baklayı çıkaran Uğuroğlu, muhaliflikten gözünün döndüğünü ortaya koyduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Hiç aldırmadılar insanların yasta olduklarına.

Ve "Türkiye tek yürek" sloganı ile bağış kampanyası açıp KKTC, Azerbaycan da dahil 213 TV ve 512 radyoya ortak yayın yaptırdılar.

İnsanların duygularını sömürmek için en acı görüntüleri sıklıkla yayınladılar.

(...) Günahı vebali bu yayını yaptıranlarındır.

Neden daha enkaz altında olan varken apar topar bu yayını yaptırdılar?

(...) Deprem doğal afet, AKP ise siyasi afet…

Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli hiç utanmadan milleti de gazetecileri de muhalefeti de "depremden sonra hesap soracağız" diye tehdit ediyorlar.

Erdoğan da Bahçeli de bilin ki bir çok hesabı seçimde millet sizden soracak…"

 

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