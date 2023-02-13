Akşener'in adamından skandal "Allahu ekber" çıkışı! Yazıklar olsun size

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeniçağ gazetesinin mütedeyyin insanlara saldırmak için fırsat kollayan yazarı Arslan Tekin, kafayı şimdi de "Allahu Ekber"e taktı. Deprem göçüğünden sağ çıkarılan vatandaşlarımızı kurtaranların "Allahu Ekber" demelerine bile tahammül edemeyen Tekin, "Allahu ekber"in bir "zikir" değil, "slogan" olduğunu iddia etti. Tekin, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

"Asrın depremi... Yer Kahramanmaraş... Önceki akşam, 133 saat sonra Hedil'i çıkarıyorlar. 16 yaşında genç kızımız. Bu defa sevinçten ağlıyorum. Biri "Allahu ekber!" diye bağırdı. Hemen susturdular. Çok şükür susturanlar oluyor.

(...) "Allahu ekber" zikir değil; slogan. 12 Eylül öncesinde çatışma vardı. Üniversite yıllarında "Allah Allah!..." nidalarıyla "karşı" grubun üzerine yürünürdü. Hakikaten etkisini gördüm. Karşı gruptakiler bütün gücüyle saldıracakken, "Allah Allah!.." nidalarıyla üzerlerine gelindiğini görünce birden şaşırıyorlar, ne yapacaklarını bilemiyorlar, hızla kaçışıyorlardı.

"Allahu Ekber" nidasını bu depremde ilk defa duyuyorum. "Allah" lafzı geçince, insanlar müdahalede tereddüt ediyorlar. Bu sloganın kullanılmasında ve kullananlara müdahale edilememesinde mevcut "nas" merkezli ideolojik yapı derinliğinin etkisi olmalı!

"Allah" lafzını dillerinden düşürmeyenler 21 yıldır iktidarda ve bu iktidarda "menfî" ne ararsan var! (...)"