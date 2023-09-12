Akşener'i kara kara düşündürtecek gelişme! O isim, böyle açıkladı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “Yerel seçimlerde 81 ilde de kendi adayımızı çıkartacağız” kararını eleştirdi. “İYİ Parti’nin bugünkü oy oranıyla hiçbir ilde seçimi kazanması mümkün değil” ifadelerini kullanan Turan, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Meral Hanım “Yerel seçimlerde 81 ilde de kendi adayımızı çıkartacağız” dedi. Tabii ki, tercih İYİ Parti’nindir. Bu onların en doğal hakkıdır, ancak… Bunun akılcı olup olmadığı tartışılır. Her seçime kazanmak için girilir, kaybetmek için değil!

İYİ Parti’nin bugünkü oy oranı ile hiçbir ilde seçimi kazanması mümkün değil. Kazanmaz ama kazandırır. Kime kazandırır? AKP-MHP ittifakına! Meral Hanım bir şeylere kızmış olabilir ama “Madem öyle, işte böyle!” diye siyaset yapılmaz! Yapılırsa sonuç, parti için de, ülke için de kayıp olur!”



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