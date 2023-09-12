  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Şimşek'ten YENİ açıklama! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EYT maaşı halen bağlanmayanlar aman dikkat!

Cari açık 5,4 milyar dolar olarak açıklanırken dünya yıldızlarının faturası çok ağır oldu

Tüm Türkiye’ye az önce duyuru yapıldı! Başvuru yapmadıysanız hemen başvurun! Aylık tam 7 bin 620 lira verilecek

Çay fiyatları büyük zam geliyor! Çaykur duyurdu

Vay uyanık Rus vay! Kimsenin aklına gelmeyen şeyi yaptı

Aile Bakanlığı ömür boyu bu ödemeyi yapacak! İşi gücü bırakın, başvuru için hemen bunu yapın! Duyanlar, duymayanlara haber etsin

“Yeter artık, yeter, çocuklar tutuklanmasın!”

Fatih Altaylı’dan Abdullah Gül’ü kızdıracak sözler… 'Onun oturduğu ev ve Cem Uzan...'

Dünya dakika dakika takip ediyor... Yeşil Tren Rusya'da! Kritik zirve için gözler Kremlin'de
Medya Akşener'i kara kara düşündürtecek gelişme! O isim, böyle açıkladı
Medya

Akşener'i kara kara düşündürtecek gelişme! O isim, böyle açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-09-12 13:47:26 - 2023-09-12 13:47:25
Akşener'i kara kara düşündürtecek gelişme! O isim, böyle açıkladı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “Yerel seçimlerde 81 ilde de kendi adayımızı çıkartacağız” kararını eleştirdi.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “Yerel seçimlerde 81 ilde de kendi adayımızı çıkartacağız” kararını eleştirdi. “İYİ Parti’nin bugünkü oy oranıyla hiçbir ilde seçimi kazanması mümkün değil” ifadelerini kullanan Turan, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Meral Hanım “Yerel seçimlerde 81 ilde de kendi adayımızı çıkartacağız” dedi. Tabii ki, tercih İYİ Parti’nindir. Bu onların en doğal hakkıdır, ancak… Bunun akılcı olup olmadığı tartışılır. Her seçime kazanmak için girilir, kaybetmek için değil!

İYİ Parti’nin bugünkü oy oranı ile hiçbir ilde seçimi kazanması mümkün değil. Kazanmaz ama kazandırır. Kime kazandırır? AKP-MHP ittifakına! Meral Hanım bir şeylere kızmış olabilir ama “Madem öyle, işte böyle!” diye siyaset yapılmaz! Yapılırsa sonuç, parti için de, ülke için de kayıp olur!”

 

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23