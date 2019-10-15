0553 313 94 23

Akşener’den 'PKK ile müzakere' zırvalığı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, pazar günü yaptığı “PKK ile arabuluculuğu kabul etmiyoruz” açıklamasına rağmen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tepki çekecek ifadeler kullandı.

15 Ekim 2019 Salı 11:34
Akşener’den 'PKK ile müzakere' zırvalığı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Gündeminde Barış Pınarı Harekatı olan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, tepki çekecek sorular yöneltti.

“PKK ile müzakere mi planlanıyor?”

ABD Başkanı'nın arabuluculuk ifadesine dikkat etmek gerektiğine inanıyorum.” diyen Akşener, “Trump'ın al-ver ilişkisine düşkünlüğü tüm dünyanın malumu. Bu ifadeyi vahim bir durumun dışa vurumu olarak değerlendiriyorum. Sayın Erdoğan'a soruyorum; kahraman ordumuzun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na paralel olarak YPG, PYD, PKK ile bir müzakere mi planlanıyor? İktidarın bu konu ile ilgili tavrını açık ve net bir şekilde milletimizle paylaşmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Erdoğan cevabı iki gün önce verdi...

Akşener, Erdoğan’a teröristlerle müzakere hakkındaki skandal sorusunu yöneltmeden iki gün önce, Cumhurbaşkanı yaptığı bir açıklamayla konuya çoktan noktayı koymuştu. Pazar günü Dolmabahçe Ofisi'nde gazete, televizyon ve ajansların yöneticileriyle bir araya gelen Erdoğan, “Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuğa talip olanlar var, bunlar nasıl başbakandır, nasıl devlet başkanıdır, anlamak mümkün değildir.” ifadelerini kullanmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:34
  1. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
  2. TBMM Grup Toplantısı
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. PKK

YORUM YAZ

  • AYHAN KÜÇÜKKARA AYHAN KÜÇÜKKARA 43 dk önce
    Bu karı tam bir salak. Nasil parti baskani yaptilar bu .... zekaliyi. Düşünsenize bu karinin birde ülkenin başına geldiğıni.
  • yahya midyatlıyahya midyatlı53 dk önce
    bunları feto'mu söyletiyor sana meral hanım? senin de chp'nın de hdp'nın de hiç ne bir önemi ne de değeri var siz bizleri temsil etmiyorsunuz.
  • ali uysalali uysal55 dk önce
    zaten iyi parti chp ye hizmet ediyor. chp hdp ye hdp de pkk ya hizmet ediyor..Kendinikamufle edebilmek için böyle zırvalıklar yapıyor ,işte.Sen önceseçimlerdeki chp pkkiyi parti ittifakını nı hesabınıver.
  • Öztürk ÖZİSLAMÖztürk ÖZİSLAM55 dk önce
    MİLLİYETÇİ HAREKETİN BAŞINA GELECEK EN BÜYÜK BELA, HAYATINDA ÜLKÜ OCAKLARINA DAHİ ADIM ATMAMIŞ MERAL FİTNESİDİR. O MHP YE GİRDİ VE MHP BIÇAK GİBİ İKİYE BÖLÜNDÜ. ÜSTELİK O MHP YE GİRDİĞİNDEN BERİ SEKÜLER(DİNSİZ) MİLLİYETÇİLİK FİTNESİ HORTLADI. TÜRK-İSLAM ÜLKÜSÜNE BÜYÜK DARBE VURDU. 28 ŞUBATÇILARA KARŞI İMİŞ GİBİ GÖRÜNÜP ASLINDA CEMAAT VE BAŞÖRTÜLÜ KIZLARIMIZA BÜYÜK DARBE VURDU. HER YERDE BÖLÜCÜ OLDU. GİTTİĞİ HER YERDE YIKICI OLDU. ŞİMDİDE SANKİ SEÇİMLERDE PKK NIN PARTİSİ HDP İLE İTTİFAK YAPAN O DEĞİLMİŞ, HAPİSTEKİ SELAHATTİN DEMİRTAŞA METHİYELER DİZEN, HAKİM CEZA VERMEDİKÇE SELAHATTİN MASUMDUR DİYEREK ONU VİCDANLARDA AKLAMAYA ÇALIŞAN O DEĞİLMİŞ GİBİ ERDOĞANI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR. KORKUSU BARIŞ PINARI HAREKATINDAN DOLAYIERDOĞANIN İTİBARINI ARTIRMASI, İP SİZ IYI NIN OY KAYBINA UĞRAMASI... BÜTÜN EMPERYALİST DEVLETLER ERDOĞANA, TÜRKİYEYE SALDIRIRKEN BU HANIMEFENDİNİNDE BİR ŞEKİLDE SALDIRACAĞINI, FIRSAT KOLLADIĞINI TAHMİN EDİYOR, BU ZAMANA KADAR NASIL SABRETTİĞİNE ŞAŞIRIYORDUM. BENİ YANILTMADI. ERDOĞANA, DEVLETE, MİLLETE OLAN KİNİNİ YUMURTLAYIVERDİ. BU HAREKATTAN DOLAYI DÜNYA ERDOĞANA PKK İLE ANLAŞSIN, HAREKATI DURDURSUN DİYE BASKI YAPARKEN ANCAK TÜRKİYE DÜŞMANLARININ SORACAĞI SORUYU.....DÜŞÜNDÜ TAŞINDI KAHROLASI NASILDA........ SORUVERDİ......
  • OvalıOvalı1 sa önce
    Meralin kocası yokmu ? Bir şeyler başına vurmuş. Meral senin ardından gelenler senden beterler. Seninle akıncı arasinda hiç bir fark yok . 
  • Leyla Leyla 1 sa önce
    Akşener.laf ola beri gele sanki bir şeyler konuştu algısı yapıyor.Cumhur başkanımız gerekenleri günler önceden ve gerektiğinde herzaman konuşan özü sözübir olan bir başkanımız abidik gubidik yapmanın anlamı.neBak ben konuşmalar yapiyom duyun ha gibilerden bir yerlere mesaj veriyon bu günlerde bari bunları yapmayın (iyiciler) .
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 1 sa önce
    yahu bu bugün ekrem dumanlıda bir video paylaşmış ne kadar benzerlik arz ediyor yok bunların birbirinden farkı. iki gün öncede afrinde ne işimiz var demiyorlarmıydı kk beraber.
  • ABDABD1 sa önce
    bu ne saçmalık ya ortakları ile bir olup suriyeye girmeyin diyen şimdi pkkyla görüşülürmüdiyor pkkyla sanki görüşen varda insan biraz haysiyet sınırını aşmaz ALLAH korusun ordumuz orada biraz başarısız olsa ALLAH muhavaza biz girmeyin demedikmi diyecek ilk kişi sen olacaksın
  • iyi parti ilçe başkanıiyi parti ilçe başkanı1 sa önce
    idare edin yaşlandı geriden geliyor
  • konyalıkonyalı1 sa önce
    ya sende bir git ayak altında dolaşma bir şey yaptıgınız yok zaten.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ege Denizi'nde yüzlerce düzensiz göçmen yakalandı
  1. Ege Denizi'nde yüzlerce düzensiz..
  2. Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı'nın..
  3. Şehit polisin cenazesi törenle..
  4. Tıbbi sülük talebine yetişemiyorlar
  5. İsmail Ünal açıkladı! Birleşme olacak..
  6. PKK'lı itlerden küstah saldırı!..
  7. SSK’lı olarak çalışan öğrencinin yetim..
  8. Teröristlerden kalleş saldırı! Yaralı..
  9. Yaş tamamlanmadan primler alınamaz
  10. Avrupa'nın gözde terör örgütü PKK
  11. Yıllık izin süresi kıdeme göre..
  12. Barış Pınarı Harekatı'na damga vurdu!..
  13. Engelliler yaş beklemeden emekli..
  14. Silinen Bağkur günleri nasıl geri..
  15. Türkiye'ye yaptırım kararı..
  16. Terör sebebiyle zarar gören sivil..
  17. Hakan Çalhanoğlu: İtalyanlar hemen..
  18. Harekattaki askerlerimize incirli destek
  19. 'Türkiye yardım konusunda 'en cömert..
  20. Esed'in ordusu Ayn İsa'ya sloganlarla..
  21. Naciye Sultan Sitesi’nden açıklama
  22. FETÖ'den yargılanan BM hakimi Akay'ın..
  23. Şuurlu bir nesil için yeni müfredat..
  24. Uygulama başladı! 450 TL'den satılacak
  25. Erdoğan resmen duyurdu: 2 milyon..
  26. Teröristler bir kez daha sivillere..
  27. Demet Akalın: Cumhurbaşkanımız bile..
  28. Cep telefonu kullananları..
  29. Dualarımız Mehmetçik için
  30. Ekmek parası için çalışırken..
Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

Günün Karikatürü

15 Ekim 2019
Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!