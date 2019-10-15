Akşener’den 'PKK ile müzakere' zırvalığı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Gündeminde Barış Pınarı Harekatı olan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, tepki çekecek sorular yöneltti.

“PKK ile müzakere mi planlanıyor?”

“ABD Başkanı'nın arabuluculuk ifadesine dikkat etmek gerektiğine inanıyorum.” diyen Akşener, “Trump'ın al-ver ilişkisine düşkünlüğü tüm dünyanın malumu. Bu ifadeyi vahim bir durumun dışa vurumu olarak değerlendiriyorum. Sayın Erdoğan'a soruyorum; kahraman ordumuzun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na paralel olarak YPG, PYD, PKK ile bir müzakere mi planlanıyor? İktidarın bu konu ile ilgili tavrını açık ve net bir şekilde milletimizle paylaşmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Erdoğan cevabı iki gün önce verdi...

Akşener, Erdoğan’a teröristlerle müzakere hakkındaki skandal sorusunu yöneltmeden iki gün önce, Cumhurbaşkanı yaptığı bir açıklamayla konuya çoktan noktayı koymuştu. Pazar günü Dolmabahçe Ofisi'nde gazete, televizyon ve ajansların yöneticileriyle bir araya gelen Erdoğan, “Bizimle terör örgütü arasında arabuluculuğa talip olanlar var, bunlar nasıl başbakandır, nasıl devlet başkanıdır, anlamak mümkün değildir.” ifadelerini kullanmıştı.