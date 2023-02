Akşener’den flaş hamle! Bu karar çıktı

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Cumartesi yapılan zirvede CHP lideri Kılıçdaroğlu “aday belirleme” konulu toplantı için daha ileri tarih önerirken, İyi Parti lideri Akşener’in talebi üzerine öne, 2 Mart tarihine alınmış." bilgisini paylaştı.

Sarıkaya yazısında, "Seçimin 18 Haziran’dan ileri tarihe ötelenmesinin olmayacağı anlaşılınca, deprem nedeniyle ara veren siyaset eski günlerine sakince döndü. Her ne kadar deprem odaklı söylemini devam ettiriyor olsa da siyasetin merkezinde adaylık ve ittifaklar var… Her iki tarafın milletvekilleri de ittifak havuzlarının kaç ilde oluşacağı, nasıl bir sistem içinde aday belirleneceği üzerinde kafa yoruyor. Bu durum, Cumhurbaşkanı adayı konusundaki kararını 2 Mart tarihine öteleyen Millet İttifakı’nda daha yaygın… Her ne kadar Kılıçdaroğlu ismine itiraz tam anlamıyla yok olmasa da İyi Parti’deki “kazanacak aday” söyleminde kendini bulan itirazın dozu, deprem sonrası düşmüş olsa da sürüyor...Belki de bundan dolayı olsa gerek, Cumartesi yapılan zirvede CHP lideri Kılıçdaroğlu “aday belirleme” konulu toplantı için daha ileri tarih önerirken, İyi Parti lideri Akşener’in talebi üzerine öne, 2 Mart tarihine alınmış. Başta da belirttiğim gibi İYİ Parti Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlarının adaylığına hala çok sıcak, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dönük parti içinden gelen olumsuz seslere de kulağı kabarık..." ifadesini kullandı.



