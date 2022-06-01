Akşener'den flaş çağrı: Karar yazarları tutuklansın!

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dezenformasyon Yasası ile ilgili konuşan Akşener, Kabataş yalancılarının tutuklanmasını istedi. Akşener, "Mesela Kabataş yalancılarını besleyip büyüten, onlara kol kanat geren kimdi? Yine kendisi. Bu durumda, en azından Kabataş yalancılarını da tutuklaması lazım." çağrısında bulundu.

Elif Çakır ve İsmet Berkan titre!

Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, Gezi Parkı Kalkışması sırasında Kabataş yalanını ortaya atarak provokasyona girişmişti. "Kabataş'ta başörtülü genç kadına 70 üzeri çıplak magandanın saldırdığını hatta üzerine bevlettiğini" iddia etmişti.

Zehra Develioğlu ile röportajının yayınlandığı Star gazetesinde o dönem politika editörü olarak görev yapan gazeteci Murat Seçkin, Elif Çakır’ın genç kadının yerine kendi cümlelerini habere koyduğunu açıklamıştı.

"Gördüm" diyen İsmet Berkan yalanı ortaya çıkınca özür dilemişti

Karar gazetesi yazarı İsmet Berkan, Gezi kalkışması sırasında Zehra D. adlı başörtülü genç kadının Kabataş'ta tacize uğradığı iddiasının "gerçek" olduğunu savunan tweet'ler atmıştı. Berkan, 12 Haziran 2013'de "Çok ama çok acı bir öykü. Maalesef gerçek" diye yazmış; ardından da "MOBESE görüntüleri dahil pek çok şey var, savunulur tarafı olmayan bir olay" tweet'i atmıştı. Berkan, "Siz izlediniz mi?" sorusuna da yine Twitter'da "Evet" cevabını vermişti.

"Kabataş" başlıklı yazısında özür dileyen İsmet Berkan, 2015 yılındaki köşe yazısında şunları yazmıştı:

"Lafı dolandırmadan söyleyeyim: Birçok kişinin güvenini sarstığım ve onları hayal kırıklığına uğrattığım için çok üzgünüm.

Bu satırları okuyanlar da lafı dolandırmadan anlasınlar; 'Aslında şunu diyor', 'Yok canım böyle demek istiyor', 'Öyle değil böyle' falan yok.

Üzgünüm.

Ve özür diliyorum.''