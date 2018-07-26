Akşener yıllar önce söylemiş: Hep bırakmışımdır!

Cumhurbaşkanı adayı olduğu 24 Haziran’daki seçimlerde istediği sonuçları elde edemeyen Meral Akşener, İYİ Parti'yi olağanüstü kurultaya götürerek genel başkanlığı bırakacağını ve kurultayda aday olmayacağını açıklamıştı.

AKŞENER: HEP BIRAKMIŞIMDIR

Akşener, MHP’de siyaset yaptığın dönemde de MHP Genel Başkanlığına aday olmuştu. Bu süreçte katıldığı bir televizyon programında hedefinin MHP’yi tek başına iktidar yapmak olduğunu açıklamış, başarısız olması durumunda ise görevi bırakacağını belirtmişti. Akşener "Bir görevin çok uzun süre yapılmasını da doğru bulmayanlardanım. Tadında bırak gerektiğine inanıyorum. Ben bırakıyorum. Hep bırakmışımdır." ifadelerini kullanmıştı.