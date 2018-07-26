Akşener yıllar önce söylemiş: Hep bırakmışımdır!
24 Haziran seçimlerinden istediği sonuçları alamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisini olağanüstü kurultaya götürerek aday olmayacağını açıklamıştı. Akşener, MHP Genel Başkanlığına aday olduğu dönemde katıldığı bir televizyon programında başarısız olması halinde görevi bırakacağını belirterek "ben bırakıyorum" demişti.26 Temmuz 2018 Perşembe 14:01
Cumhurbaşkanı adayı olduğu 24 Haziran’daki seçimlerde istediği sonuçları elde edemeyen Meral Akşener, İYİ Parti'yi olağanüstü kurultaya götürerek genel başkanlığı bırakacağını ve kurultayda aday olmayacağını açıklamıştı.
AKŞENER: HEP BIRAKMIŞIMDIR
Akşener, MHP’de siyaset yaptığın dönemde de MHP Genel Başkanlığına aday olmuştu. Bu süreçte katıldığı bir televizyon programında hedefinin MHP’yi tek başına iktidar yapmak olduğunu açıklamış, başarısız olması durumunda ise görevi bırakacağını belirtmişti. Akşener "Bir görevin çok uzun süre yapılmasını da doğru bulmayanlardanım. Tadında bırak gerektiğine inanıyorum. Ben bırakıyorum. Hep bırakmışımdır." ifadelerini kullanmıştı.
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