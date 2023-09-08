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Siyaset Akşener ve Bahçeli ile ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü
Siyaset

Akşener ve Bahçeli ile ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü

Yeniakit Publisher
2023-09-08 10:59:00 -
Akşener ve Bahçeli ile ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü

tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı, İYİ Parti tabanında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bir araya gelmesi fikrinin konuşulmaya başlandığını aktardı.

tv100 ekranlarında hafta içi gösterilen Pınar Işık Ardor ile Akşam Raporu programında siyasetteki son gelişmeler konuşuldu.

tv100.com yazarı Hacı Yakışıklı, İYİ Parti tabanında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin bir araya gelmesi fikrinin konuşulmaya başlandığını aktardı.

Yakışıklı, “Şu anda İYİ Parti’nin yönetim tabanında MHP’yle bir ittifak söz konusu değil. Ancak Meral Akşener’in ilerleyen haftalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle bir araya gelmesi gerektiği fikri, İYİ Parti tabanında konuşulmaya başlamış. Ya MHP Genel Merkezi’nde ya da TBMM’nin aradaki kulis koltuklarında ayak üstü de olsa görüşmenin gerçekleşebileceği; CHP ile süreç böyle giderse böyle bir görüşme yapılacağı konuşuluyor. İttifaka girelim değil de bir nezaket görüşmesi olacak” dedi.

 
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Yorumlar

Toshiba

Birileri fitne çıkartmak adına hayal dünyasındaki senaryoyu altı bomboş olan varsayımlarla ortaya koyuyor. Hani bizde yedik.

Yav he he

Aman Allah muhafaza o kadın tescilli bir ülkücü ve Türk düşmanı ama ülkücülükten beslenmeye de devam ediyor 45 yıldır üllkücüyüm bu kadın mhp ye gelse mhp yi terk ederim kanıma dokunuyor. Geçmişi tamamen karanlık görünüyor madem siyasetçi soy kütüğü yok mu bunun 3 göbek ötesine kadar bir açıklasın
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