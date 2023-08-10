Akşener samimiyet testinde! ‘İP’i elinde tutan rotayı belirler

Sebahattin Ayan İstanbul

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin başkanlık divanı toplantısının ardından yaptığı açıklamada genel başkan Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta “çok önemli açıklamalar yapacağına” işaret etmesi Zillet Medyasında paniğe neden oldu. Parti kaynakları Akşener’in 26 Ağustos’ta, 2024 yerel seçimlerine “ittifaksız” olarak girilip CHP’ye kapıların tamamen kapatılacağını öne sürse de Akit’e konuşan ülkücü camianın önemli isimleri, Akşener’in CHP’deki kaostan nemalanmak için bir strateji içinde olabileceğine işaret ettiler.

Üç beş belediye almak için bir strateji

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, daha öncesinde de buna benzer birçok laflar edip altında ezildiklerine dikkat çekerek “Şimdi size gördüğümüz tablodan bahsedeyim. İYİ Parti böyle idealist insanların önceliği, vatan, millet, bayrak devlet olan insanların kurduğu bir parti değil. MHP’de aradığını bulamayanların ya kovulduğu ya da bırakıp gittiği bir parti. Tabii ben bunu söylerken o partiye gönül veren vatandaşı kast etmiyorum. İYİ Partiyi kuran kadrodan bahsediyorum. Makam mevki hırsı, aradığını bulamayanların toplandığı bir yapı. 2019 yerel seçimlerinde HDP’nin de dahil olduğu ittifakta yer aldılar. Hepsine meclis üyeliği ya da daire başkanlığı veya müdürlük tahsis edildi. HDP’nin ve Kandil’in desteği açıktı ama sesini dahi çıkarmadı Akşener. 2024 seçimleri öncesi de belki işte 3-5 belediye başkanlığı kapabilir mi bununla ilgili bir manevra olabilir. Keşke açıklamalar doğru olsa ama o masayı kurup idare eden bir güç var ve bu da Akşener’in iradesinin çok ötesinde bir güç. Daha önce devirdiği masaya 1 buçuk günde nasıl döndürüldü ise yine aynısı olacaktır. O masayı kuran irade ortaklardan daha fazla verim alamayacağına kanaat getirdiyse ayrılık o şartla olur diye düşünüyorum” dedi.

Kurguysa tabela partisi olur

21. Dönem MHP Milletvekili Ahmet Çakar ise şunları söyledi: “İstikametini düzeltmeye çalışıyor diye ummak istiyorum. Çünkü çok bir acı tecrübe yaşadı. Altılı masa ile Türkiye’yi bölmek istiyor, emperyalist batılı ülkeler de ittifakı açıktan destekliyordu. İyi Parti kendi hedefine bağımsız olarak devam ederse şahsiyetli bir davranış olur. Türkiye için de faydalıdır. İYİ Parti ya bundan şimdi düzelmeye çalışıyor. Düzelmeye çalışırken tekrar bir hata yapmasını asla kimse affetmez. Hiçbir İYİ Partili affetmez. Toplum da buna eyvallah etmez. Şimdi düzelme ihtimali yüksek bu davranışlar İYİ Parti’nin düzelme ihtimali yüksek olduğunu gösteriyor. Türkiye’ye faydalı bir şekilde olacağını düşünüyorum. Ancak Akşener’in bu çıkışı, “kumar masası” ya da “terörün göbeğinde yer alan masa” olarak tabir ettikleri ittifaktaki faydasız küçük ortakları dışlamak, yerel seçimler öncesi CHP’den daha büyük bir taviz almak içinde kurgulanmış olabilir. Bunu zaman gösterecek ama kendisini milliyetçi ve muhafazakâr olarak tanımlayan bir oluşumun, o masadan kalkmaması durumunda hangi pazarlığı yaparsa yapsın, ne elde derse etsin yok olmaya mahkûm olduğunu ifade etmek istiyorum.”