Akşener rüşvetçi başkanın oğlunun nikahında bakın ne demiş!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'i geçtiğimiz gün gizlice ziyaret etti.

Özel izinle cezaevine giren Akşener, 35 dakika Ünal Çetin ile görüşürken, ziyaretin nedeninin Çetin'in birinci sıra milletvekili yapılmak istenmesi olduğu ileri sürüldü.

Rüşvetçi başkanın oğlunun nikah şahidi oldu

İYİ Partili Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, geçtiğimiz yıl oğlu Batuhan ile gelini Cansu Tatar'ın nikahını kıymıştı. Çiftin nikah şahitliğini ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li Muharrem Erkek yaptı.

Ünal Çetin'in oğlu Batuhan Çetin'in nikah şahidi olan Akşener burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize, devletimize, cumhuriyetimize, dinimize uygun evlatlar yetiştirirsiniz. İnşallah Atatürk ilke ve değerlerini bilen inanan onu uygulayan evlatlar yetiştirirsiniz. Çok mutlu olursunuz."

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