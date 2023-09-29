  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Akşener rest çekmişti... İYİ Parti'den CHP'ye bomba teklif!
Siyaset

Akşener rest çekmişti... İYİ Parti'den CHP'ye bomba teklif!

Yeniakit Publisher
2023-09-29 11:43:00 -
Akşener rest çekmişti... İYİ Parti'den CHP'ye bomba teklif!

Genel Seçimlerde CHP'nin her dediğini yapan İYİ Parti, "Şimdi sıra CHP'de" diyerek gündeme bomba gibi düştü.

İYİ Parti'den CHP'ye 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için dikkat çeken bir çağrı geldi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, CHP'ye "10 büyükşehirde aday çıkarmayın" teklifinde bulundu.

Yörükçüoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’ı AK Parti’ye kaptırmamak için CHP bu illerde aday çıkarmamalı. AK Parti-CHP ikili yarışlarında kazanan her zaman AK Parti oluyor.

Bunu 2002’den itibaren her seçimde gördük. Türkiye’yi AK Parti’den kurtarmanın yolu İYİ Parti’yi güçlendirmekten geçer. Biz hem 2019’da hem de 2023’de üzerimize düşen fedakarlığı yaptık. Sıra CHP’de."

Kongre kavgalarından sonra yeni skandal: CHP'li isim akrabalarını delege yazdırdı!
Kongre kavgalarından sonra yeni skandal: CHP'li isim akrabalarını delege yazdırdı!

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kongre kavgalarından sonra yeni skandal: CHP'li isim akrabalarını delege yazdırdı!

CHP'de yeni skandal: 4 ay boşa gitti, başkanlar isyanda
CHP'de yeni skandal: 4 ay boşa gitti, başkanlar isyanda

Gündem

CHP'de yeni skandal: 4 ay boşa gitti, başkanlar isyanda

CHP'li Başaran'dan zehir zemberek sözler: FETÖ'ye kuyruk oldunuz
CHP'li Başaran'dan zehir zemberek sözler: FETÖ'ye kuyruk oldunuz

Gündem

CHP'li Başaran'dan zehir zemberek sözler: FETÖ'ye kuyruk oldunuz

İBB'de karabatak işler! CHP İstanbul milletvekiline 4.1 milyar TL’lık ihale
İBB'de karabatak işler! CHP İstanbul milletvekiline 4.1 milyar TL’lık ihale

Gündem

İBB'de karabatak işler! CHP İstanbul milletvekiline 4.1 milyar TL’lık ihale

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

elektronik ve haberleşme müh.

NE YAPTIĞINI BİLMEYEN BİR KADIN VE SEÇİMDEN SONRA DAĞILACAK OLAN BİR PARTİ!BU HANIMA SORMAZLARMI,SENİN OYUN KAÇ?AMAÇLARI 1-2 BELEDİYE ALIP,DAĞILMAYI ENGELLEMEK!İYİ PARTİ GİDİCİDİR.

Türk

Ya hu bu kadına yer verdiğiniz kadar gerçek Türk milliyetçisi öz be öz Türk rahmetli Ganire Paşayeva'ya yer vermediniz farkında mısınız Türk dünyasından bir yıldız kaydı kuru bir haberle geçiştirdiniz
TÜM YORUMLARA GİT
Fiat Cronos Türkiye fiyatında büyük müjde! Rekor indirim, gerçek fiyatı: Sıfır araç alacaklara müjdesi!
Otomotiv

Fiat Cronos Türkiye fiyatında büyük müjde! Rekor indirim, gerçek fiyatı: Sıfır araç alacaklara müjdesi!

Fiat'ın yeni modeli Cronos, ekonomik fiyatı ve yakıt tasarrufuyla dikkat çekiyor. Türkiye pazarında 3 farklı versiyonla sunulacak olan bu ot..
Tarım ve Orman Bakanlığı ilan etti: Ortaya çıkan yeni düzenlemeyi duyurdu! Miras sahipleri dikkat, flaş açıklama
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı ilan etti: Ortaya çıkan yeni düzenlemeyi duyurdu! Miras sahipleri dikkat, flaş açıklama

Bakanlık tarafından yapılan miras açıklamalarına yönelik mesajı: Ailesinden miras solarak arazi, tarla, bağ ve bahçe kalanlar ile alakalı y..
Kültür ve Turizm Bakanlığı çekilmişti! Altın Portakal'dan 'Kanun Hükmü belgesi' kararı
Gündem

Kültür ve Turizm Bakanlığı çekilmişti! Altın Portakal'dan 'Kanun Hükmü belgesi' kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiğini duyurması sonrası Altın Portakal yönetimi, tartışmaya ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23