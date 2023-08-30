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Medya Akşener neye uğradığını şaşıracak! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu
Medya

Akşener neye uğradığını şaşıracak! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-08-30 12:21:47 - 2023-08-30 12:21:46
Akşener neye uğradığını şaşıracak! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Meral Akşener'in çok büyük çıkışlar yapıp sonra büyük hayal kırıklığına neden olan geri dönüşler yapabildiğine dikkat çekti.

 

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Meral Akşener'in çok büyük çıkışlar yapıp sonra büyük hayal kırıklığına neden olan geri dönüşler yapabildiğine dikkat çekti. Akşener'in güven vermediğini belirten Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Meral Akşener çok büyük çıkışlar yapıp sonra büyük hayal kırıklığına neden olan geri dönüşler yapabiliyor.

İttifaklar olmasın diye çıktığı yolda CHP ile seçim işbirliği yaparsa bunu seçmene nasıl izah edecek? Bu bir.

Bir de ikincisi var. Meral Akşener yerel seçimlerde ittifak yapılmaması için Erdoğan, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na çağrı yaptı. Böyle şartlı bir ittifak çıkışı olabilir mi? Diğer partilerin politikalarını Akşener mi belirleyecek? Sen kendi parti politikanı ilan edersin. AK Parti ile MHP seçim ittifakı yaptığı takdirde Meral Akşener, “Çağrı yapmama rağmen AK Parti ile MHP ittifak yaptı. Ben de bu durumda ittifak yapacağım” mı diyecek? Bunlar güven vermeyen sözler."
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Yorumlar

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Nine, geçimsiz, istediğini almadığı zaman yaygara koparan yaramaz kız çocukları gibidir. Ya O’nun dediği olacak ya olacak. FETÖ’nün manevi kızı için çöküş çoktan başladı.
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