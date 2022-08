Star Yazarı Yakup Köse İP Genel Müdürü Meral Akşener'in hal-i pür melalini ortaya döktüğü bir yazı kaleme aldı. Köse 'Akşener müşahede altına alınmalı' başlıklı yazısında ' Partisini, HDP/PKK'nın şamar oğlanına döndüren Meral Akşener'in yurt çapındaki fitne gezileri devam ediyor. ' dedi. İşte o yazı:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine soru soran genç bir kıza el kol hareketleri yaparak, bağıra bağıra azarlamasını seyretmişsinizdir

15 Temmuz Anadolu'yu işgal teşebbüsü öncesi "Ben Başbakan olacağım" diyerek ortada dolaşan Sn. Akşener'in 15 Temmuz gecesi hayalleri suya düşünce psikolojisi iyice bozuldu. Hıncını, Başbakan olma hevesini o gece kursağında bırakan Müslüman Anadolu halkından çıkarmaya çalışıyor. Sanki ona, ortada seçim meçim yokken "Seni yakında Başbakan yapacağız" diyen Müslüman Anadolu halkı. Sn. Akşener, hıncınızı size Başbakanlık vadedenlerden çıkarınız, Müslüman Anadolu halkını rahat bırakınız.

Partisini, HDP/PKK'nın şamar oğlanına döndüren Meral Akşener'in yurt çapındaki fitne gezileri devam ediyor. Gittiği her şehirde bir hâdise çıkartan Sn. Akşener üç gün önce Yalova'ya gitmiş. Tabiî ki yine kendisine soru soran halkı fırçalamış. Yoldan yürüyen 2 genç kız Sn. Akşener'i görünce kendisiyle alakalı akıllarına takılan bir soru soruyorlar. Genç kızların soru sormasıyla Sn. Akşener'in öfke nöbeti başlıyor.

Soru soran kızları Sn. Akşener'in yanındaki güruh ablukaya almışken Akşener transa geçmiş bağırıyor. Soru soran çocukların korktukları her hallerinden belli. Kızlardan biri, her an yumruk veya tokat yerim tedirginliğiyle titriyor. Çok şükür kızlar Sn. Akşener'in öfke nöbetinden fiziki bir darbe almadan kurtuluyorlar.

Sn. Meral Akşener ve güruhunun halka uyguladığı şiddette rağmen Müslüman Anadolu halkı geri adım atmıyor. Tanka, savaş uçağına çıplak elle direnmiş bu halk psikolojik sorunlar yaşayan bir siyasi lider karşısında mı geri adım atacak, atmaz, atmıyor da!

Sn. Akşener'in iki genç kızı azarlamasının ertesi günü gittiği Armutlu'da bu sefer genç bir hanım Akşener'e mânâsı çok derin kahvaltı sorusu sordu:

- Güzel Armutlumuzda kahvaltı ettiniz mi?

- Yok, kahvaltımı evimde ettim.

- Çünkü Süleyman Soylu, sizinle kahvaltı edecek terörist bırakmadı. Siz en iyisi Silivri'ye gidin!

Vatandaşın bu sözleri karşısında Sn. Akşener lâl kesildi. Dikkat ederseniz mevzu HDP/PKK olunca Sn. Akşener üç maymunu oynuyor!

Hanım kardeşimizin "Süleyman Soylu, sizinle kahvaltı edecek terörist bırakmadı. Siz en iyisi Silivri'ye gidin!" sözleri sonrası Sn. Akşener uzun bir süre kendisine gelemez ve her kahvaltıya oturduğunda mezkûr sözler kulaklarında çınlayacaktır. Yardımcılarına Sn. Akşener'e kahvaltı öncesi sakinleştirici vermelerini hatırlatarak insani görevimi de yapayım.

HDP/PKK'lıları sokağa dökerek, kurban eti dağıtan 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşlarının katledilmesine sebep olan ve hâlen Edirne F Tipi Cezaevi'nde olan Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapma hayali kuran Akşener artık tek başına bile kahvaltı yapması muhal. Armutlu'daki vatandaş sözleriyle kahvaltı masasını dağıttı!

Muhtemelen Akşener Armutlu'da yaşadığı şoktan sonra psikolojisi daha da bozulmuştur ve öfke nöbetleri de sıklaşacaktır. Kendisine ve halka zarar verecek şiddet eylemleri yapmadan önce müşahede altına alınması herkesin faydasınadır, en başta da kendisinin!..

Yazımın başında bahsettiğim vak'anın görüntülerini seyredersiniz niçin bu ikâzı yaptığım daha iyi anlaşılacaktır.