Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Akşener medyasının 'Sefillik' ittifakı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, şimdiye dek sunduğu hizmetlerle, icraatlarıyla ve elle tutulur bir vaatle gelemeyen muhalif kanat, “tehdit” yalanını söylemeye başladı.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:20
Akşener medyasının 'Sefillik' ittifakı

 yeniakit.com.tr  Akşener’i köpürtmeyi vazife bilen medya, ‘sefillik ittifakı’ kurdu. İp seçmenin tehdit edildiğini haberleştirdiği halde tehdit eden, imza vermelerinin engellendiği yönünde algı oluşturmaya çalıştıkları halde, İP’çileri engellemeye çalışan herhangi birini haberleştiremeyen tayfa, “Çamur atalım, izi kalsın” sefilliğine başvuruyor.  

Muhalif kanat, çıkardıkları cumhurbaşkanı adaylarına güvenmiyor. Erdoğan karşısına çıkacak adayların hiçbirinin şimdiye kadar sunduğu bir hizmet, ileride yapacaklarına dair mantıklı bir vaadi olmayınca, hepsi aynı ağızdan yalanlar söylemeye başladı. Özellikle Akşenerci tayfa sürekli tehdit edildikleri yönünde algı oluşturulmaya çalışıyor.

BAHÇELİ’NİN UYARISI ÇARPTILIYOR

Devlet Bahçeli, FETÖ’nün siyasi ayağı olduğu gibi, seçmen ayağı olabileceğini de söylemiş ve uyarmıştı. Bu uyarıyı çarpıtan Akşener medyası, Akşenercilerin sürekli tehdit alarak imza vermeye gitmelerinin engellendiğini iddia etti. Ancak ne kimin tehdit ettiğini yazdılar, ne bu tehditin nasıl olduğunu, ne de nerede gerçekleştiğini yazabildiler. 

Sözcü:

KİM EDİYOR BU TEHDİDİ?

Ne hikmetse, Akşener medyası dahi bu tehditlerin hiçbirisini somut bir delille haberleştiremedi. Olmayan tehditleri varmış gibi gösteren medya, sürekli tehdit edildiğini söyleyen vatandaşlara yer verirken, ortada tehdit eden birisinin olmaması atılan iftirayı gözler önüne seriyor…

“KAHRAMAN SEÇMEN”

Akşener seçmenini kahramanlaştırmaya çalışan gazeteler, vatandaşların tehditlere rağmen korkusuzca oy vermeye gittiklerini söyleyip duruyor. Bu insanları tehdit eden, imza vermekten alıkoymaya çalışan insanların birine bile rastlanmaması, siyasetlerine ve kendilerine güvenmeyenlerin, “Çamur atalım izi kalsın” sefilliğine başvurduğunu gösteriyor.

FİŞLEME YALANI! FETÖ ÖNLEMİ ALINMASIN MI?

Bahçeli’nin FETÖ’nün seçmen ayağına yönelik uyarısı ve seçmen ile milletvekili aday adaylarına FETÖ incelenmesinin yapılması yönündeki taleplerden de rahatsız oldular. FETÖ incelenmesini “FİŞLENME” olarak yorumlayan muhalif medya, “Acaba neyin ortaya çıkmasından korkuyorlar?” diye sorulmasına neden oldu.

DUVARA YAZILAN TEHDİT MESAJI

Meral Akşener'in evinin önündeki bir duvara, "Her an her şey olabilir" yazılmış ve bu Akşener'e tehdit olarak algılanmıştı. Akşener ise, kendisini "açıkça tehdit eden" bu kişilerden şikayetçi olmuş, sonra nedense şikayetinden vazgeçmişti. İP'çi Akşener'in şikayetini geri çekmesiyle söz konusu şahıslar serbest bırakılmıştı. Kendisine kazandıracağına inandığı mağdur edebiyatına sığınan Akşener bu gibi sözde tehditlerden sonra oylarının arttığını itiraf etmişti. 

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 11:20
  1. Meral Akşener
  2. İyi Parti
  3. Sözcü
  4. Yeni Asya
  5. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • ssseeessseee2 sa önce
    ALLAHIM VATANIMIZI MILLETIMIZI SIZIN SERRINIZDEN PISLIGINIZDEN KORUSUN TÜRK MILLETI UYANIN ARTIK YA SATILMIS PIYONLARIN PESINI BIRAKIN VATANINI ;MILETTINI SEVEN SAFINI BELLI ETSIN ARTIK BUNLAR ADB INGILIZ ALMAN USAKLARI SON ZAMANLARDA AVRUPADA YASADIKLARIMIZA BAKIN LÜTFEN BIR DÜSÜNÜN BIZE NE YAPILIYOR NE YAPILMAK ISTENIYOR SLMK
  • LütfiLütfi1 sa önce
    KİMLER VAR ARKLARINA BİLMEYEN KALMADI.BU KADAR TAKİYYE OLMAZ.MHP TEMİZLENİYOR.ORTAK NOKTA TAYYİP DÜŞMANLIĞI.DÜŞMANIMIN DÜŞMANI BENİM DOSTUMDUR FELSEFESİ OLUŞTU.YAĞLI OLAYINA DAVA AÇAMAYAN ÜLKE Mİ YÖNETECEK.
  • İYİ PARTİLİ İYİ PARTİLİ 1 sa önce
    Geliyoruzgümbür gümbür,iktidarın tehdit tarih oyunları ve korkutmalar ile İYİ partiyi engellemesi söz konusu değil.Geliyoruz Cumhuriyete ayar vermeye...
  • Şamil DagŞamil Dag2 sa önce
    Bu medya yapar . FETÖ çümeral Akşenere her şeyi yapar. ...
  • mustafa yıldırmustafa yıldır2 sa önce
    kendi söylediği yalanına ancak kendi inanır
  • ADANALIADANALI1 sa önce
    MEZARA KADAR REİSLEYİZZ REİSİ ÜLKEMİZİN BAŞINDAN EKSİK ETMESİN RABBİM ABD ALMAN İNGİLİZ FETOUSAKLARINA BU ÜLKEDE RAĞBET OLMAZ
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Kıskandıran tablo! Salon tıklım tıklım
  1. Kıskandıran tablo! Salon tıklım tıklım
  2. Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 17..
  3. Meclis, milyonları ilgilendiren tasarı..
  4. Belli oldu! İşte Cengiz Ünder'in dudak..
  5. 'Arap koyunu' üreticiyi sevindirdi
  6. Düzce'de kaza: 10 kişi yaralı
  7. Türkiye'yi üzen "Salah" gerçeğini..
  8. Başbakan Yıldırım: İstanbul'da doğup..
  9. CHP'li isimden Karamollaoğlu itirafı:..
  10. 150 kişilik bisiklet grubu Osmangazi..
  11. Anadolu'dan TOKİ'ye yoğun talep
  12. Karaman'da bıçaklanan çocuk, bahçe..
  13. Trabzonspor'a kendi evi yaramıyor!
  14. 13 yaşındaki çocuğun sabıkası şoke etti!
  15. Karamollaoğlu ve Perinçek son imza..
  16. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde tarihi..
  17. Elazığ’da zehir tüccarları her yolu..
  18. Trabzonspor iki yıldızın bonservisini..
  19. Adım adım Premier Lig'e! Yıllık 2.5..
  20. Otomotiv ihracatı 27 aydır aralıksız..
Kuveyt Türk
'Ben de şerefsizim' diyen Selda Bağcan gönlündeki adayı açıkladı
'Ben de şerefsizim' diyen Selda Bağcan gönlündeki adayı açıkladı
Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir