Akşener medyasının 'Sefillik' ittifakı

yeniakit.com.tr Akşener’i köpürtmeyi vazife bilen medya, ‘sefillik ittifakı’ kurdu. İp seçmenin tehdit edildiğini haberleştirdiği halde tehdit eden, imza vermelerinin engellendiği yönünde algı oluşturmaya çalıştıkları halde, İP’çileri engellemeye çalışan herhangi birini haberleştiremeyen tayfa, “Çamur atalım, izi kalsın” sefilliğine başvuruyor.

Muhalif kanat, çıkardıkları cumhurbaşkanı adaylarına güvenmiyor. Erdoğan karşısına çıkacak adayların hiçbirinin şimdiye kadar sunduğu bir hizmet, ileride yapacaklarına dair mantıklı bir vaadi olmayınca, hepsi aynı ağızdan yalanlar söylemeye başladı. Özellikle Akşenerci tayfa sürekli tehdit edildikleri yönünde algı oluşturulmaya çalışıyor.

BAHÇELİ’NİN UYARISI ÇARPTILIYOR

Devlet Bahçeli, FETÖ’nün siyasi ayağı olduğu gibi, seçmen ayağı olabileceğini de söylemiş ve uyarmıştı. Bu uyarıyı çarpıtan Akşener medyası, Akşenercilerin sürekli tehdit alarak imza vermeye gitmelerinin engellendiğini iddia etti. Ancak ne kimin tehdit ettiğini yazdılar, ne bu tehditin nasıl olduğunu, ne de nerede gerçekleştiğini yazabildiler.

Sözcü:

KİM EDİYOR BU TEHDİDİ?

Ne hikmetse, Akşener medyası dahi bu tehditlerin hiçbirisini somut bir delille haberleştiremedi. Olmayan tehditleri varmış gibi gösteren medya, sürekli tehdit edildiğini söyleyen vatandaşlara yer verirken, ortada tehdit eden birisinin olmaması atılan iftirayı gözler önüne seriyor…

“KAHRAMAN SEÇMEN”

Akşener seçmenini kahramanlaştırmaya çalışan gazeteler, vatandaşların tehditlere rağmen korkusuzca oy vermeye gittiklerini söyleyip duruyor. Bu insanları tehdit eden, imza vermekten alıkoymaya çalışan insanların birine bile rastlanmaması, siyasetlerine ve kendilerine güvenmeyenlerin, “Çamur atalım izi kalsın” sefilliğine başvurduğunu gösteriyor.

FİŞLEME YALANI! FETÖ ÖNLEMİ ALINMASIN MI?

Bahçeli’nin FETÖ’nün seçmen ayağına yönelik uyarısı ve seçmen ile milletvekili aday adaylarına FETÖ incelenmesinin yapılması yönündeki taleplerden de rahatsız oldular. FETÖ incelenmesini “FİŞLENME” olarak yorumlayan muhalif medya, “Acaba neyin ortaya çıkmasından korkuyorlar?” diye sorulmasına neden oldu.

DUVARA YAZILAN TEHDİT MESAJI

Meral Akşener'in evinin önündeki bir duvara, "Her an her şey olabilir" yazılmış ve bu Akşener'e tehdit olarak algılanmıştı. Akşener ise, kendisini "açıkça tehdit eden" bu kişilerden şikayetçi olmuş, sonra nedense şikayetinden vazgeçmişti. İP'çi Akşener'in şikayetini geri çekmesiyle söz konusu şahıslar serbest bırakılmıştı. Kendisine kazandıracağına inandığı mağdur edebiyatına sığınan Akşener bu gibi sözde tehditlerden sonra oylarının arttığını itiraf etmişti.