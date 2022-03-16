Akşener isimleri karıştırdı! 'Batsın Bu Dünya' deyip Müslüm Gürses'i işaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda konuştu. Yaptığı esnaf ve vatandaş ziyaretlerinden bahseden Meral Akşener, konuşmasında Müslüm Gürses ile Orhan Gencebay'ı karıştırdı.

İsimleri karıştırdı

Yaptığı ev ziyaretlerinde dinlediklerinden bahseden Akşener, Orhan Gencebay'ın 'Batsın Bu Dünya' şarkısını örnek vererek Müslüm Gürses'i işaret etti. Akşener “Öyle şeyler dinliyor, öyle şeyler öğreniyor ve öyle şeylere şahit oluyorum ki bir süre sonra artık kalbim ağrıyor. Rahmetli Müslüm baba gibi diyorum ki batsın bu dünya” ifadelerini kullandı.