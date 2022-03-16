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Siyaset Akşener isimleri karıştırdı! 'Batsın Bu Dünya' deyip Müslüm Gürses'i işaret etti
Siyaset

Akşener isimleri karıştırdı! 'Batsın Bu Dünya' deyip Müslüm Gürses'i işaret etti

Partisinin grup toplantısında yaptığı ev ziyaretlerinden bahsederken Orhan Gencebay'ın 'Batsın Bu Dünya' adlı şarkısından örnek veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şarkıyı söyleyenleri karıştırınca Müslüm Gürses'i işaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 12:44:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda konuştu. Yaptığı esnaf ve vatandaş ziyaretlerinden bahseden Meral Akşener, konuşmasında Müslüm Gürses ile Orhan Gencebay'ı karıştırdı.

İsimleri karıştırdı

Yaptığı ev ziyaretlerinde dinlediklerinden bahseden Akşener, Orhan Gencebay'ın 'Batsın Bu Dünya' şarkısını örnek vererek Müslüm Gürses'i işaret etti. Akşener “Öyle şeyler dinliyor, öyle şeyler öğreniyor ve öyle şeylere şahit oluyorum ki bir süre sonra artık kalbim ağrıyor. Rahmetli Müslüm baba gibi diyorum ki batsın bu dünya” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Abdrhman

Şaşırmış bu Meral nereden oy alırım derdindeler
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