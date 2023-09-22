Akşener 'Çok şaşıracaksınız' demişti! CHP'li Sevigen İYİ Parti'nin İstanbul adayını duyurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de katıldığı programda "Bütün illerde yerel seçimler için aday çıkarma kararı aldınız. Bu blöf mü?" şeklindeki soruya, "Hayır blöf yapmıyoruz. 2023 seçimlerinden sonra oturduk ve milletimizle, partililerimizle konuştuk. Alınan karar 81 ilde kendi adaylarımızla seçime girmek. Daha önce bilindiği gibi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan 15 milletvekili istemiştim. 2018'deki seçime yalnız girecektik ancak bu nedenle ittifak içinde girmiş olduk. Ancak sonraki süreçte bu durum 'Biz olmasaydık İYİ Parti olmazdı' noktasına geldi. Bunu CHP yöneticilerinin bir kısmı da dahil olmak üzere CHP mensupları yaptı." ifadelerini kullandı.

"İYİ Parti'nin adayı Muharrem İnce'dir"

CHP’li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen Haber Global televizyonunda katıldığı canlı yayında gündeme bomba gibi düşecek iddiada bulundu.

Sevigen şöyle konuştu:

Abartmıyorum. Şu an aklıma geldi ama inşaallah olmaz. Meral Hanım böyle iki ileri davranıyorsa çok üzülürüm. Son dönem Muharrem Bey'le görüştüler. İstanbul'da ittifak yapalım diyorlar.

İstanbul'da ittifak yapacaksa İYİ Parti ve Memleket partisi, 'Çok şaşıracaksınız' dediği aday bana göre Muharrem İnce'dir.

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