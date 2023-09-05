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Gündem Akşener canlı yayında‘adaylığa’ çağırmıştı… Ersan Şen televizyon kanalı kuruyor
Gündem

Akşener canlı yayında‘adaylığa’ çağırmıştı… Ersan Şen televizyon kanalı kuruyor

Yeniakit Publisher
2023-09-05 14:44:00 -
Akşener canlı yayında‘adaylığa’ çağırmıştı… Ersan Şen televizyon kanalı kuruyor

Hukukçu Ersan Şen televizyon kanalı kuruyor. Ekol TV adlı kanalın 2024 yılında hayatına başlayacağı öğrenildi.

Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen televizyon kanalı kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Şen ve kanal yöneticileri, önümüzdeki haftadan itibaren sektörde çalışan birçok isme teklif götürmeye hazırlanıyor.

Yeni kurulan kanalın isminin ise Ekol TV olduğu belirtildi. Kanal için binanın tutulduğu ve çalışmaları başlanıldığı öğrenildi. Ekol TV’nin yayın hayatına Ocak 2024’te başlayacağı öğrenildi.

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