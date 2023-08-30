Akşener, bunları duyarsa kesin saçını başını yolar

CHP’ye yakın HalkTV yazarı Fikret Bila, İyi Parti lideri Meral Akşener'in Afyonkarahisar'da yaptığı konuşmaya dikkati çekerek, "Sadece, milletin isteği olduğunu söylediği İmamoğlu veya Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmasını başaramadığı, Masa’ya anlatamadığı için milletten özür diledi. Hiçbir özeleştiri yapmadan seçim yenilgisinin içinden kendini ve partisini sıyırmaya çalıştı.

Böylece sorumluluğu Kılıçdaroğlu ve CHP’ye yıktıktan sonra, ittifak yapmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlattı. İttifakın zararlarını anlatan Akşener, diğer partilere yerel seçimlere ayrı ayrı girilmesi çağrısında bulundu. İYyiParti’nin de yerel seçimlere kendi kadrosuyla gireceğini açıkladı" dedi.

Meral Akşener'in seçimlere ayrı gireceklerini açıklamasının en çok iktidarı memnun ettiğini kaydeden Bila, yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı yerel seçimlere işbirliği yaparak girecek ama muhalefet partilerinin işbirliği yapmasını istemiyor. Böylece yerel seçimleri kazanmayı, özellikle de İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük kent belediyelerini kazanmak istiyor.

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Seçim yenilgisinden sonra kendilerine olan güvenleri artan (!) muhalefet partilerinin 'yerel seçime kendi adaylarımızla gireceğiz, birkaç belediye kaybedilirse kaybedilsin' açıklamaları iktidarı fazlasıyla memnun ediyor.

Oysa muhalefet partilerinin yerel seçimlere ayrı ayrı iktidarın ise Cumhur İttifakı altında ortak adaylarla girmesi muhalefetin kaybetmesini çok kolaylaştıracak bir yöntemdir. Muhalefet yerel seçimlere parçalanmış olarak girerse, sonuç 'iktidarın istediği bir göz, muhalefetin verdiği iki göz' şeklinde olur."