Akşener bu haberi duyunca düşüp bayılacak! Çok büyük şok

Ülke TV'de yayınlanan En Sıradışı programına konuk olan gazeteci Gaffar Yakınca, İYİ Parti kulislerinde konuşulan genel başkanlık mücadelesini değerlendirdi. Parti içinden aldığı duyumları açıklayan Yakınca, İYİ Parti'nin 3. Olağan Genel Kongresi'nde Yavuz Ağıralioğlu'nun, Meral Akşener'e karşı genel başkan adayı olacağını söyledi.

Yakınca'nın İYİ Parti'deki genel başkanlık mücadelesiyle ilgili açıklamaları şöyle:

"İYİ Parti'nin kongresi yaklaşıyor. Şubat yada mart ayları gibi 3 Olağan Kongresini yapacak İYİ Parti. Yavuz Ağıralioğlu'nun çıkışı Meral Akşener'e karşı bir başkan adayı olarak çıkacak bir çıkış. Oda Yavuz bey olabilir gibi değerlendiren kaynaklar da var. Öye duyumlar alıyorum ben.

Ağıralioğlu, hem Yavaş hem de İmamoğlu ile görüşme halinde

Ekrem İmamoğlu İYİ Parti'deki iki ayrı kanatla birden görüşüyor. Meral Akşener ile görüşüyor. Aynı zamanda Yavuz Ağıralioğlu'yla görüşüyor. Yavuz Bey'in bilinen özelliği, Mansur Yavaş ile çok yakın ilişkisinin olması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de sanki İYİ Parti adına bir ziyarette bulunuyorlar ama genel başkan yok orada. Genel başkanın dışında yapılan bir ziyaret. Yavuz Bey'in de başka bir idare vasfı yok partide. Mesela Buğra Kavuncu il başkanı. Demek ki İYİ Parti'den bir grup insan olarak gidip ziyaret ediyorlar.

"Bu kongre sürecinde İYİ Parti'de bölünmeler olabilir"

O İYİ Parti'den bir grup insanın uzandığı yer, İYİ Parti'nin 3. Olağan Genel Kongresi olabilir. Hep konuşuyoruz ya, 'İYİ Parti ne olacak? Masadan çıkar çıkmaz. Masadan çıkan adaya göre İYİ Parti'nin kaderinde farklı şeyler olabilir'. Bu kongre sürecinde İYİ Parti'de başka bölünmeler, ayrılmalar olabilir. Bunu duyarsak eğer şaşırmayalım."