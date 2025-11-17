Aksaray’ın Öğretmenleri Masada Fırtına Gibi Esti! Türkiye Şampiyonluğu İçin Antalya’ya Gidiyorlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen 2025 Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Müsabakalarında rakiplerini set vermeden geçen Aksaray ekibi, İç Anadolu Bölgesi birinciliğini elde ederek Türkiye finallerinde mücadele etme hakkı kazandı.

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yarışan öğretmenler Mukadder Altıntaş, Ramazan Bingül ve Yusuf Çelik, ortaya koydukları performansla hem Aksaray’ı hem de İç Anadolu Bölgesi’ni gururlandırdı. Üçlü şimdi hedefini daha da yukarı taşıdı: Türkiye şampiyonluğu.

“Türkiye finallerine hazırız”

Takım adına konuşan öğretmen Yusuf Çelik, hazırlıkların aralıksız sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

“Ekim ayındaki il şampiyonasında hiç mağlup olmadan birinciliği aldık. Ardından 2-7 Kasım tarihleri arasında yapılan İç Anadolu Bölge Şampiyonası’nda çeyrek final, yarı final ve finalde tüm rakiplerimizi yenerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık. Antalya’daki finallerde de iyi bir derece elde etmek istiyoruz.”

“Haftada 3 gün disiplinle çalıştık”

Takım kaptanı Mukadder Altıntaş, başarıya disiplinli çalışmanın götürdüğünü söyledi:

“Haftada üç gün düzenli antrenman yaptık, teknik ve kombinezon çalışmalarına ağırlık verdik. Bu emek Aksaray’daki şampiyonlukla taçlandı. Ardından İç Anadolu Bölgesi şampiyonluğunu da aldık. Şimdi hedefimiz Antalya’da Türkiye şampiyonluğu.”

“Aksaray’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz”

Takımın diğer sporcusu Ramazan Bingül ise 23-27 Kasım tarihlerinde Antalya’da yapılacak finaller için hazır olduklarını vurguladı:

“Türkiye finallerine katılacağız. Aksaray’ı ve İç Anadolu Bölgesi’ni en güzel şekilde temsil edeceğiz.”