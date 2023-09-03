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Gündem Aksaray'ı sel vurdu! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Aksaray'ı sel vurdu! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-09-03 23:01:00 - 2023-09-03 23:04:13

Aksaray'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağış sele sebep oldu.

Belde ve köylerde bazı yollar çöktü. Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde meydana gelen su baskınında da vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı!

Çok sayıda aracın hasar gördüğü sel nedeniyle araçlarında mahsur kalan 13 kişi sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekiplerin arama kurtarma ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan kent genelinde sel sebebiyle ölen ve yaralananların olduğu, bilançonun ise ilerleyen saatlerde netleşeceği belirtildi.
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