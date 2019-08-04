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Aksaray’da Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası başladı

Aksaray’da ilki gerçekleştirilen Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası, 75 paraşütçünün uçuşları ile Hasan Dağı’nda başladı.

04 Ağustos 2019 Pazar 13:48
Aksaray’da Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası başladı

Aksaray’da ilki gerçekleştirilen Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası, 75 paraşütçünün uçuşları ile Hasan Dağı’nda başladı.


Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi koordinasyonunda Hasan Dağı’nda düzenlenen Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyona’da uçuşlar bugün başladı. Şampiyonaya katılan 25 farklı ülkeden 120 sporcunun dün antrenman yapması ve bugün de 75 paraşütçünün uçuşlarını gerçekleştirmesi Aksaray semalarında renkli görüntülere sahne oldu.


Uçuşlara katılan Aksaray Valisi Ali Mantı, Aksaray Hasan Dağı’nın dünyada ilk 3’e girdiğini belirterek, “Bugün Aksaray’ımızda Hasan Dağı’nda paraşüt şampiyonası yapıyoruz. Uluslararası Rusya Paraşüt Şampiyonası yapıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki, ‘Uluslararası Rusya Paraşüt Şampiyonası neden burada yapılıyor?’ Bizim Hasan Dağı dünyada paraşütçülük konusunda 3. güzel yer. Rusya’da böyle güzel bir yer olmadığı için Rusya’nın talebi üzerine burada yapılıyor. İnşallah bundan sonra da uluslararası şampiyonayı burada yapacağız. Burası çok güzel bir yer. İnşallah paraşütçülüğü halkımıza, diğer illerimize de sevdireceğiz” dedi.


AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu ise, “Aksaray Hasan Dağı’nın pek çok turizm, kültür ve tarihi açıdan kıymeti olduğunu biliyorduk. Şimdi buna son birkaç senedir bu paraşüt sporu da eklendi. Dünya sporculuk tarihinde literatüre giren işler yapıyoruz burada”diye konuştu.


Türkiye Hava Sporları Federasyonu Aksaray Temsilcisi ve Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası Organizasyon Sorumlusu Abdullah Kahraman da, “Bu tür organizasyonların buraya getirilmesi çok zor. Hasan Dağı’mız dünyada ilk 3’e giriyor. Rusya yarışmasını burada yapıyor” şeklide konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 13:48
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