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Aktüel Aksaray'da tüfeğini temizleyenen kişinin kazara karısını vurduğu iddiası
Aktüel

Aksaray'da tüfeğini temizleyenen kişinin kazara karısını vurduğu iddiası

Yeniakit Publisher
2020-12-03 19:03:19 -
Aksaray'da tüfeğini temizleyenen kişinin kazara karısını vurduğu iddiası

AKSARAY (AA) - Aksaray'da kocasının temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandığı ileri sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Hacı Hasanlı Mahallesi'nde oturan Hidayet Uğurlu'nun (30) temizlediği av tüfeği, bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar bu sırada evde bulunan eşi Tuğçe Uğurlu'ya isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uğurlu, 112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayın ardından kaçan Hidayet Uğurlu'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralı Tuğçe Uğurlu'nun polise, kocasının temizlediği tüfeğin kazara ateş aldığını söylediği öğrenildi.

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