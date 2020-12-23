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Aktüel Aksaray'da su kanalına düşen tırın sürücüsü öldü
Aktüel

Aksaray'da su kanalına düşen tırın sürücüsü öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-23 19:46:01 -
Aksaray'da su kanalına düşen tırın sürücüsü öldü

AKSARAY (AA) - Aksaray'da şeker komasına giren sürücü, kullandığı tırın su kanalına düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Remzi Özkişi idaresindeki 68 BD 060 plakalı tır, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5746. Sokak'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki su kanalına düştü.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaile ve AFAD ekibi sevk edildi.

Tırda sıkışan sürücü Özkişi'yi, AFAD ekipleri çıkardı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özkişi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü Özkişi'nin direksiyon başında şeker komasına girdiği ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.



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