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Aksaray'da korkunç olay! Elini kıyma makinesine kaptırdı

Aksaray'da elini kıyma makinesine kaptıran şahıs, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle kurtarıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 15:47
Aksaray'da korkunç olay! Elini kıyma makinesine kaptırdı

Olay, Aksaray-Adana Karayolundaki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesisin restoran bölümünde işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Cevat İbrahimi (23), et çekmeye çalıştığı sırada bir anlık dalgınlığı sonucu elini kıyma makinesine kaptırdı. Mesai arkadaşları tarafından hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparken, yaralı işçi elinin sıkıştığı kıyma makinesi ile birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bu sırada itfaiye ekiplerinden şahsın elinin makineden çıkartılması için yardım istendi. Bunun üzerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri hastaneye gelerek çalışma yaptı. Çalışma sonrası Cevat İbrahimi'nin eli sıkıştığı yerden kurtarıldı. İbrahimi'nin iki parmağının koptuğu ortaya çıkarken, hastanede tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 15:47
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