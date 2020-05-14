Aksaray'da karantina süreleri dolan 98 kişi memleketlerine uğurlandı

AKSARAY (AA) - Rusya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirildikleri Aksaray'da, karantina süreleri dolan 98 Türk vatandaşı, memleketlerine uğurlandı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla başlatılan tahliye operasyonu çerçevesinde Rusya'dan getirilen 98 kişinin, 14 günlük karantina süreci sona erdi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Aksaray Mahperi Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan vatandaşlar, kendileri için bina önünde hazır bekletilen otobüslere binerek, memleketlerine doğru yola çıktı.



Vatandaşlardan Aybüke Tuana Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'da öğrenci olduğunu, 14 gün önce ülkeye geldiğini ve karantinada kaldığını söyledi.

Bu süreçte yurtlarda çok güzel bir ortamda kaldıklarını anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Siparişlerimize kadar aldılar sağ olsunlar. Çok rahat ve güzel bir karantina süreci geçti. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Odalarımız çok hijyenikti. Yemekleri çok güzeldi. Her şeyinden memnundum yurdun. Hemşireler çok yardımcı oldu. Rusya'dan ülkemize gelmeyi çok fazla öğrenci istedi. Diğer ülkelere göre devletimiz bizi çok çabuk, bekletmeden aldı. Çok teşekkür ediyoruz."

Aksaray'da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Rusya'dan getirilenlerin de ayrılmasıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda misafir edilen vatandaş kalmadı.